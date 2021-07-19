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В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе
В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе - РИА Новости, 19.07.2021
В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе
Водитель на Lexus насмерть сбил супружескую пару на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Белово Кемеровской области, решается вопрос о возбуждении... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T07:01
2021-07-19T07:01
2021-07-19T07:14
россия
кемерово
белово
кемеровская область
дтп
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Водитель на Lexus насмерть сбил супружескую пару на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Белово Кемеровской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Ведомство уточняет, что дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 22.10 (18.10 мск) на пересечении улицы Октябрьской и переулка Толстого в городе Белово. За рулем иномарки был 26-летний водитель, погибшие пешеходы — 58-летний мужчина и 55-летняя женщина."Предварительно установлено, что водитель Lexus совершил наезд на семейную пару, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу… В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", – сообщает ведомство.Следователи решают вопрос о возбуждении дела по статье Уголовного кодекса 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.Отмечается, что в 2021 году этот автомобилист трижды привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. По результатам медицинского освидетельствования на момент совершения ДТП водитель был трезв.
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россия, кемерово, белово, кемеровская область, дтп, происшествия
07:01 19.07.2021 (обновлено: 07:14 19.07.2021)
В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе
В Кузбассе водитель на Lexus насмерть сбил супругов на нерегулируемом пешеходном переходе