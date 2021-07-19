https://ria.ru/20210719/dtp-1741785223.html

Адвокат высказался о судьбе виновницы смертельного ДТП с тремя детьми

Адвокат высказался о судьбе виновницы смертельного ДТП с тремя детьми - РИА Новости, 19.07.2021

Адвокат высказался о судьбе виновницы смертельного ДТП с тремя детьми

Участнице аварии на улице Авиаторов Валерии Башкировой может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" юрист Общественного РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T03:18

2021-07-19T03:18

2021-07-19T10:29

авто

валерия башкирова

сергей радько

россия

москва

дтп

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Участнице аварии на улице Авиаторов Валерии Башкировой может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" юрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько.По его мнению, суду удастся доказать вину автомобилистки, и тогда ее ждет суровое наказание.По его мнению, обстоятельства ДТП довольно просты, так как автомобиль на параллельной полосе, в отличие от машины Башкировой, остановился, чтобы пропустить пешеходов. При этом адвокат назвал справедливым заключение девушки под домашний арест, поскольку у нее не будет возможности скрыться от пристального наблюдения.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.

https://ria.ru/20210718/dtp-1741749872.html

https://ria.ru/20210718/avariya-1741737502.html

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авто, валерия башкирова, сергей радько, россия, москва, дтп, происшествия