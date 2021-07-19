https://ria.ru/20210719/draka-1741810785.html
В Чувашии полиция предотвратила массовую драку
В Чувашии полиция предотвратила массовую драку - РИА Новости, 19.07.2021
В Чувашии полиция предотвратила массовую драку
Полицейские предотвратили массовую драку между молодежью двух сел в Чувашии, установлен 21 участник, восемь из них планируют привлечь к административной... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:55
2021-07-19T10:55
2021-07-19T10:55
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чувашская республика (чувашия)
батыревский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
КАЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Полицейские предотвратили массовую драку между молодежью двух сел в Чувашии, установлен 21 участник, восемь из них планируют привлечь к административной ответственности, сообщает МВД по республике.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором несколько десятков молодых людей, в том числе некоторые – с палками, убегают по трассе от полицейских автомобилей.По данным МВД, причиной потасовки стал бытовой конфликт между жителями сел Долгий Остров и Шыгырдан: в ночь на 14 июля у молодых людей произошел бытовой конфликт, в ходе которого трое жителей села Долгий Остров нанесли побои двум молодым людям из села Шыгырдан. Пострадавшие отказались от обращения в правоохранительные органы. В ночь на 16 июля в одном из сел собралась группа молодых людей, которые направились в сторону соседнего населенного пункта. Заметив экипажи полицейских автомашин, они разбежались."Принятыми мерами полицейскими установлен 21 человек, участвовавший в потасовке. В медучреждения за помощью никто не обращался. В ходе разбирательств в отношении восьми человек собраны материалы для привлечения к административной ответственности по статье КоАП РФ "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижение граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", - уточняет МВД.Сотрудники МВД по Чувашии провели с участниками конфликта профилактическую работу по недопущению противоправных действий. Обсуждены вопросы профилактики совершения преступлений и правонарушений с руководством администрации Батыревского района.
https://ria.ru/20210716/arest-1741591743.html
https://ria.ru/20210715/draka-1741353918.html
россия
чувашская республика (чувашия)
батыревский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_87705ffe8e373c3b6d2c08bea6f6a98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чувашская республика (чувашия), батыревский район, происшествия
В Чувашии полиция предотвратила массовую драку
Полицейские в Чувашии предотвратили массовую драку между жителями двух сел
КАЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Полицейские предотвратили массовую драку между молодежью двух сел в Чувашии, установлен 21 участник, восемь из них планируют привлечь к административной ответственности, сообщает МВД по республике.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором несколько десятков молодых людей, в том числе некоторые – с палками, убегают по трассе от полицейских автомобилей.
"В МВД по Чувашской Республике
16 июля поступила информация о конфликтной ситуации среди молодежи в Батыревском районе
. Для проведения профилактических мероприятий в этот же день в данный район направили дополнительные наряды сотрудников полиции и Росгвардии
", - говорится в сообщении.
По данным МВД, причиной потасовки стал бытовой конфликт между жителями сел Долгий Остров и Шыгырдан: в ночь на 14 июля у молодых людей произошел бытовой конфликт, в ходе которого трое жителей села Долгий Остров нанесли побои двум молодым людям из села Шыгырдан. Пострадавшие отказались от обращения в правоохранительные органы. В ночь на 16 июля в одном из сел собралась группа молодых людей, которые направились в сторону соседнего населенного пункта. Заметив экипажи полицейских автомашин, они разбежались.
"Принятыми мерами полицейскими установлен 21 человек, участвовавший в потасовке. В медучреждения за помощью никто не обращался. В ходе разбирательств в отношении восьми человек собраны материалы для привлечения к административной ответственности по статье КоАП РФ
"организация массового одновременного пребывания и (или) передвижение граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", - уточняет МВД.
Сотрудники МВД по Чувашии провели с участниками конфликта профилактическую работу по недопущению противоправных действий. Обсуждены вопросы профилактики совершения преступлений и правонарушений с руководством администрации Батыревского района.