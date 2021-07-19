https://ria.ru/20210719/draka-1741810785.html

В Чувашии полиция предотвратила массовую драку

В Чувашии полиция предотвратила массовую драку - РИА Новости, 19.07.2021

В Чувашии полиция предотвратила массовую драку

Полицейские предотвратили массовую драку между молодежью двух сел в Чувашии, установлен 21 участник, восемь из них планируют привлечь к административной... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:55

2021-07-19T10:55

2021-07-19T10:55

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

чувашская республика (чувашия)

батыревский район

происшествия

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КАЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Полицейские предотвратили массовую драку между молодежью двух сел в Чувашии, установлен 21 участник, восемь из них планируют привлечь к административной ответственности, сообщает МВД по республике.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором несколько десятков молодых людей, в том числе некоторые – с палками, убегают по трассе от полицейских автомобилей.По данным МВД, причиной потасовки стал бытовой конфликт между жителями сел Долгий Остров и Шыгырдан: в ночь на 14 июля у молодых людей произошел бытовой конфликт, в ходе которого трое жителей села Долгий Остров нанесли побои двум молодым людям из села Шыгырдан. Пострадавшие отказались от обращения в правоохранительные органы. В ночь на 16 июля в одном из сел собралась группа молодых людей, которые направились в сторону соседнего населенного пункта. Заметив экипажи полицейских автомашин, они разбежались."Принятыми мерами полицейскими установлен 21 человек, участвовавший в потасовке. В медучреждения за помощью никто не обращался. В ходе разбирательств в отношении восьми человек собраны материалы для привлечения к административной ответственности по статье КоАП РФ "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижение граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", - уточняет МВД.Сотрудники МВД по Чувашии провели с участниками конфликта профилактическую работу по недопущению противоправных действий. Обсуждены вопросы профилактики совершения преступлений и правонарушений с руководством администрации Батыревского района.

https://ria.ru/20210716/arest-1741591743.html

https://ria.ru/20210715/draka-1741353918.html

россия

чувашская республика (чувашия)

батыревский район

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чувашская республика (чувашия), батыревский район, происшествия