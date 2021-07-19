https://ria.ru/20210719/dostizheniya-1741904610.html

Путин предложил обсудить планы по развитию России до 2024 года

Путин предложил обсудить планы по развитию России до 2024 года - РИА Новости, 19.07.2021

Путин предложил обсудить планы по развитию России до 2024 года

Президент РФ Владимир Путин предложил оценить достижения при реализации стратегических задач развития страны и понять, где потребуются дополнительные ресурсы и... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:09

2021-07-19T17:09

2021-07-19T17:16

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил оценить достижения при реализации стратегических задач развития страны и понять, где потребуются дополнительные ресурсы и решения."Предлагаю сегодня объективно оценить достигнутые результаты, посмотреть, что реально сделано, а где потребуются дополнительные ресурсы и решения, предметно обсудить наши планы и практические шаги на период до 2024 года", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.

https://ria.ru/20210719/vyzovy-1741902888.html

россия

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россия, владимир путин, общество