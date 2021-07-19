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Депутат оценила рассказ Саакашвили о планах штурмовать Донецк
Депутат оценила рассказ Саакашвили о планах штурмовать Донецк - РИА Новости, 19.07.2021
Депутат оценила рассказ Саакашвили о планах штурмовать Донецк
Слова бывшего главы Центрального командования армии США Дэвида Петреуса о подходящем моменте для штурма Донецка, о которых рассказывал Михаил Саакашвили,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:10
2021-07-19T19:10
фбр
джош эрнест
петр порошенко
министерство юстиции сша
госдума рф
михаил саакашвили
вашингтон (город)
сша
грузия
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Слова бывшего главы Центрального командования армии США Дэвида Петреуса о подходящем моменте для штурма Донецка, о которых рассказывал Михаил Саакашвили, говорят о степени вовлеченности Вашингтона в конфликт на юго-востоке страны, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее заявил, что в 2014 году бывший руководитель ЦРУ и Центрального командования США Дэвид Петреус писал ему, когда украинской армии лучше было бы "заходить в Донецк". По словам Саакашвили, он "все переслал" тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, но тот не отреагировал."Заявление Саакашвили свидетельствует о степени американского вмешательства в конфликт на Донбассе. Оно с очевидностью указывает на подлинных виновников войны и является еще одним важным основанием для отмены незаконных и несправедливых санкций против РФ", - сказала Панина.По ее словам, к заявлению Саакашвили стоит отнестись предельно серьезно."Подготовка плана штурма Донецка, в ходе которого неминуемого погибли бы тысячи мирных жителей, является действием, потенциально содержащим признаки военного преступления", - отметила Панина.Кроме того, парламентарий считает, что возникает и вопрос об ответственности американских официальных структур."Тот факт, что в 2014 году Петреус уже находился в отставке, а против него велось служебное расследование, не должен вводить в заблуждение. В этот период он продолжал консультировать Белый дом, что официально признавали в американской администрации. В этом контексте действия Петеруса не могут быть только лишь его личной инициативой", - подчеркнула Панина.В январе ФБР и министерство юстиции США выдвинули обвинения против Петреуса. В числе прочего генерала обвиняли в передаче секретной информации его бывшей любовнице, журналистке Поле Бродуэлл. Петреус заключил соглашение со следствием, признав вину в неправильном обращении с секретными документами. В частности, он признал, что совершил "неверное обращение с засекреченными материалами и препятствование совершению правосудия путем предоставления неверной информации ФБР".В марте представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что власти консультируются по ситуации в Ираке с Петреусом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.
https://ria.ru/20210718/saakashvili-1741710564.html
https://ria.ru/20210413/saakashvili-1728148168.html
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фбр, джош эрнест, петр порошенко, министерство юстиции сша, госдума рф, михаил саакашвили, вашингтон (город), сша, грузия, украина, в мире
19:10 19.07.2021
 
Депутат оценила рассказ Саакашвили о планах штурмовать Донецк

Депутат ГД Панина указала на вовлеченность США в конфликт на Донбассе после заявлений Саакашвили

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Слова бывшего главы Центрального командования армии США Дэвида Петреуса о подходящем моменте для штурма Донецка, о которых рассказывал Михаил Саакашвили, говорят о степени вовлеченности Вашингтона в конфликт на юго-востоке страны, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее заявил, что в 2014 году бывший руководитель ЦРУ и Центрального командования США Дэвид Петреус писал ему, когда украинской армии лучше было бы "заходить в Донецк". По словам Саакашвили, он "все переслал" тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, но тот не отреагировал.
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"Заявление Саакашвили свидетельствует о степени американского вмешательства в конфликт на Донбассе. Оно с очевидностью указывает на подлинных виновников войны и является еще одним важным основанием для отмены незаконных и несправедливых санкций против РФ", - сказала Панина.
По ее словам, к заявлению Саакашвили стоит отнестись предельно серьезно.
"Подготовка плана штурма Донецка, в ходе которого неминуемого погибли бы тысячи мирных жителей, является действием, потенциально содержащим признаки военного преступления", - отметила Панина.
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Кроме того, парламентарий считает, что возникает и вопрос об ответственности американских официальных структур.
"Тот факт, что в 2014 году Петреус уже находился в отставке, а против него велось служебное расследование, не должен вводить в заблуждение. В этот период он продолжал консультировать Белый дом, что официально признавали в американской администрации. В этом контексте действия Петеруса не могут быть только лишь его личной инициативой", - подчеркнула Панина.
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В январе ФБР и министерство юстиции США выдвинули обвинения против Петреуса. В числе прочего генерала обвиняли в передаче секретной информации его бывшей любовнице, журналистке Поле Бродуэлл. Петреус заключил соглашение со следствием, признав вину в неправильном обращении с секретными документами. В частности, он признал, что совершил "неверное обращение с засекреченными материалами и препятствование совершению правосудия путем предоставления неверной информации ФБР".
В марте представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что власти консультируются по ситуации в Ираке с Петреусом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.
 
ФБРДжош ЭрнестПетр ПорошенкоМинистерство юстиции СШАГосдума РФМихаил СаакашвилиВашингтон (город)СШАГрузияУкраинаВ мире
 
 
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