https://ria.ru/20210719/donetsk-1741930906.html

Депутат оценила рассказ Саакашвили о планах штурмовать Донецк

Депутат оценила рассказ Саакашвили о планах штурмовать Донецк - РИА Новости, 19.07.2021

Депутат оценила рассказ Саакашвили о планах штурмовать Донецк

Слова бывшего главы Центрального командования армии США Дэвида Петреуса о подходящем моменте для штурма Донецка, о которых рассказывал Михаил Саакашвили,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:10

2021-07-19T19:10

2021-07-19T19:10

фбр

джош эрнест

петр порошенко

министерство юстиции сша

госдума рф

михаил саакашвили

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Слова бывшего главы Центрального командования армии США Дэвида Петреуса о подходящем моменте для штурма Донецка, о которых рассказывал Михаил Саакашвили, говорят о степени вовлеченности Вашингтона в конфликт на юго-востоке страны, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее заявил, что в 2014 году бывший руководитель ЦРУ и Центрального командования США Дэвид Петреус писал ему, когда украинской армии лучше было бы "заходить в Донецк". По словам Саакашвили, он "все переслал" тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, но тот не отреагировал."Заявление Саакашвили свидетельствует о степени американского вмешательства в конфликт на Донбассе. Оно с очевидностью указывает на подлинных виновников войны и является еще одним важным основанием для отмены незаконных и несправедливых санкций против РФ", - сказала Панина.По ее словам, к заявлению Саакашвили стоит отнестись предельно серьезно."Подготовка плана штурма Донецка, в ходе которого неминуемого погибли бы тысячи мирных жителей, является действием, потенциально содержащим признаки военного преступления", - отметила Панина.Кроме того, парламентарий считает, что возникает и вопрос об ответственности американских официальных структур."Тот факт, что в 2014 году Петреус уже находился в отставке, а против него велось служебное расследование, не должен вводить в заблуждение. В этот период он продолжал консультировать Белый дом, что официально признавали в американской администрации. В этом контексте действия Петеруса не могут быть только лишь его личной инициативой", - подчеркнула Панина.В январе ФБР и министерство юстиции США выдвинули обвинения против Петреуса. В числе прочего генерала обвиняли в передаче секретной информации его бывшей любовнице, журналистке Поле Бродуэлл. Петреус заключил соглашение со следствием, признав вину в неправильном обращении с секретными документами. В частности, он признал, что совершил "неверное обращение с засекреченными материалами и препятствование совершению правосудия путем предоставления неверной информации ФБР".В марте представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что власти консультируются по ситуации в Ираке с Петреусом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.

https://ria.ru/20210718/saakashvili-1741710564.html

https://ria.ru/20210413/saakashvili-1728148168.html

https://ria.ru/20210318/saakashvili-1601796341.html

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фбр, джош эрнест, петр порошенко, министерство юстиции сша, госдума рф, михаил саакашвили, вашингтон (город), сша, грузия, украина, в мире