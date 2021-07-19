https://ria.ru/20210719/deti-1741833552.html

В Костромской области дети получили травмы из-за падения бетонной плиты

В Костромской области дети получили травмы из-за падения бетонной плиты - РИА Новости, 19.07.2021

В Костромской области дети получили травмы из-за падения бетонной плиты

Прокуратура в Костромской области потребовала от властей закрыть доступ к заброшенному зданию, в котором железобетонная плита упала на ноги двум детям 5 и 12... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:37

2021-07-19T12:37

2021-07-19T12:37

нейский район

нея

костромская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура в Костромской области потребовала от властей закрыть доступ к заброшенному зданию, в котором железобетонная плита упала на ноги двум детям 5 и 12 лет, сообщает областное надзорное ведомство.Прокуратура провела проверку и выяснила, что здание, в котором пострадали дети, принадлежит администрации муниципального района город Нея и Нейский район. Оно находится в аварийном состоянии, имеет разрушения, при этом свободный доступ в него не ограничен, какого-либо ограждения вокруг заброшенного объекта не имеется.При этом, отмечает прокуратура, местная администрация предпринимала меры по разборке данного здания, частично произведен демонтаж стен, крыши. Вместе с тем беспорядочно складированные плиты, наличие строительного мусора, частично нависающие перекрытия при наличии свободного доступа в здание создают угрозу жизни и здоровья людей, подчеркивает прокуратура."По итогам проверки межрайонный прокурор внес главе администрации муниципального района город Нея и Нейский район представление с требованием принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей, в том числе несовершеннолетних, на опасный объект, осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210716/deti-1741433301.html

нейский район

нея

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейский район, нея, костромская область, происшествия