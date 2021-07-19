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В Костромской области дети получили травмы из-за падения бетонной плиты
В Костромской области дети получили травмы из-за падения бетонной плиты - РИА Новости, 19.07.2021
В Костромской области дети получили травмы из-за падения бетонной плиты
Прокуратура в Костромской области потребовала от властей закрыть доступ к заброшенному зданию, в котором железобетонная плита упала на ноги двум детям 5 и 12... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:37
2021-07-19T12:37
нейский район
нея
костромская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура в Костромской области потребовала от властей закрыть доступ к заброшенному зданию, в котором железобетонная плита упала на ноги двум детям 5 и 12 лет, сообщает областное надзорное ведомство.Прокуратура провела проверку и выяснила, что здание, в котором пострадали дети, принадлежит администрации муниципального района город Нея и Нейский район. Оно находится в аварийном состоянии, имеет разрушения, при этом свободный доступ в него не ограничен, какого-либо ограждения вокруг заброшенного объекта не имеется.При этом, отмечает прокуратура, местная администрация предпринимала меры по разборке данного здания, частично произведен демонтаж стен, крыши. Вместе с тем беспорядочно складированные плиты, наличие строительного мусора, частично нависающие перекрытия при наличии свободного доступа в здание создают угрозу жизни и здоровья людей, подчеркивает прокуратура."По итогам проверки межрайонный прокурор внес главе администрации муниципального района город Нея и Нейский район представление с требованием принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей, в том числе несовершеннолетних, на опасный объект, осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210716/deti-1741433301.html
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нейский район, нея, костромская область, происшествия
12:37 19.07.2021
 
В Костромской области дети получили травмы из-за падения бетонной плиты

Бетонная плита упала на ноги детям в заброшенном здании в городе Нея Костромской области

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура в Костромской области потребовала от властей закрыть доступ к заброшенному зданию, в котором железобетонная плита упала на ноги двум детям 5 и 12 лет, сообщает областное надзорное ведомство.
"Установлено, что 17 июля 2021 года в вечернее время в городе Нея Костромской области на территории заброшенного здания в результате падения железобетонной плиты пятилетняя девочка и 12-летний мальчик получили телесные повреждения в области ног", - говорится в сообщении.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что здание, в котором пострадали дети, принадлежит администрации муниципального района город Нея и Нейский район. Оно находится в аварийном состоянии, имеет разрушения, при этом свободный доступ в него не ограничен, какого-либо ограждения вокруг заброшенного объекта не имеется.
При этом, отмечает прокуратура, местная администрация предпринимала меры по разборке данного здания, частично произведен демонтаж стен, крыши. Вместе с тем беспорядочно складированные плиты, наличие строительного мусора, частично нависающие перекрытия при наличии свободного доступа в здание создают угрозу жизни и здоровья людей, подчеркивает прокуратура.
"По итогам проверки межрайонный прокурор внес главе администрации муниципального района город Нея и Нейский район представление с требованием принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей, в том числе несовершеннолетних, на опасный объект, осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора", - говорится в сообщении.
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