https://ria.ru/20210719/delpal-1741829471.html

Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль выступил в суде с последним словом

Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль выступил в суде с последним словом - РИА Новости, 19.07.2021

Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль выступил в суде с последним словом

Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль, обвиняемый по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, заявил в суде о вере в российское... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:20

2021-07-19T12:20

2021-07-19T12:20

майкл калви

дело bаring vostok

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155635/56/1556355634_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_f8ac3186f1fc5d9ca4159c6e68b60ca0.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль, обвиняемый по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, заявил в суде о вере в российское правосудие и попросил об оправдании, передает корреспондент РИА Новости."Я не верю в то, о чем говорят многие – все предрешено и приговор все равно будет обвинительный. Я в это просто не верю, потому что это и нечестно, и несправедливо. Я верю в правосудие и как все те, кто присутствовал на этих слушаниях, знаю, что защита в ходе процесса доказала, что нет никаких оснований для вынесения обвинительного приговора", - сказал он в последнем слове, выступая в Мещанском суде Москвы.Бизнесмен поведал, что приехал в Россию со своей семьей из Франции 17 лет назад, любит эту страну и горд, что "смог внести существенный вклад в создание здесь рабочих мест и в развитие многих престижных компаний для российской экономики" и что "поучаствовал в сближении этих двух стран", которые ему так дороги.Его дочери, отметил Дельпаль, живут в России с раннего возраста, любят ее, знают ее историю и культуру, "прекрасно знают русский язык и даже говорят на нем без акцента".Дело рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всего на скамье подсудимых семь человек, им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которого - 10 лет лишения свободы. Никто вину не признает. На прошлой неделе прокурор попросил условные сроки для всех фигурантов дела.Следствие полагает, что Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено.

https://ria.ru/20210719/kalvi-1741824844.html

https://ria.ru/20210715/srok-1741387245.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл калви, дело bаring vostok, происшествия