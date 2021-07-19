Фигурант дела Baring Vostok Дельпаль выступил в суде с последним словом
Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль в последнем слове попросил суд оправдать его
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПартнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль, обвиняемый по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, заявил в суде о вере в российское правосудие и попросил об оправдании, передает корреспондент РИА Новости.
"Я не верю в то, о чем говорят многие – все предрешено и приговор все равно будет обвинительный. Я в это просто не верю, потому что это и нечестно, и несправедливо. Я верю в правосудие и как все те, кто присутствовал на этих слушаниях, знаю, что защита в ходе процесса доказала, что нет никаких оснований для вынесения обвинительного приговора", - сказал он в последнем слове, выступая в Мещанском суде Москвы.
Бизнесмен поведал, что приехал в Россию со своей семьей из Франции 17 лет назад, любит эту страну и горд, что "смог внести существенный вклад в создание здесь рабочих мест и в развитие многих престижных компаний для российской экономики" и что "поучаствовал в сближении этих двух стран", которые ему так дороги.
Его дочери, отметил Дельпаль, живут в России с раннего возраста, любят ее, знают ее историю и культуру, "прекрасно знают русский язык и даже говорят на нем без акцента".
"Несмотря на все испытания, которые мы пережили вместе с семьей за последние 2,5 года, в том числе невозможность встречаться с моими престарелыми родителями, проживающими во Франции, я уверен, что российское правосудие даст мне свободу. Ваша честь, я прошу вас принять во внимание все, что здесь произошло, и признать меня невиновным", - обратился он к судье.
Дело рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всего на скамье подсудимых семь человек, им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которого - 10 лет лишения свободы. Никто вину не признает. На прошлой неделе прокурор попросил условные сроки для всех фигурантов дела.
Следствие полагает, что Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.
Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено.
15 июля, 14:45Прокурор запросил для Калви и Дельпаля условные сроки