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На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку
На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку - РИА Новости, 19.07.2021
На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку
Уголовное дело возбуждено на Кубани на предпринимателя после того, как его лев, содержавшийся в вольере без лицензии, лапой ударил девочку, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:13
2021-07-19T13:13
россия
успенский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани на предпринимателя после того, как его лев, содержавшийся в вольере без лицензии, лапой ударил девочку, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.В субботу ведомство сообщило об организации проверки после того, как лев, содержавшийся в вольере на базе отдыха в селе Марьино Успенского района Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку.Уточняется, на территории базы отдыха размещены клетки-вольеры не только со львами, но и с другими дикими животными, в том числе с волками и медведем."Лицензия на разрешение данного вида деятельности у индивидуального предпринимателя отсутствует… В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента", - добавляется в релизе.По данным ведомства, у девочки были травмированы предплечье и кисть, она была госпитализирована, но ее жизни ничто не угрожает.
https://ria.ru/20210719/lev-1741812923.html
россия
успенский район
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россия, успенский район, краснодарский край, происшествия
13:13 19.07.2021
 
На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку

СК на Кубани возбудил уголовное дело на предпринимателя после того, как его лев напал на девочку

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани на предпринимателя после того, как его лев, содержавшийся в вольере без лицензии, лапой ударил девочку, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В субботу ведомство сообщило об организации проверки после того, как лев, содержавшийся в вольере на базе отдыха в селе Марьино Успенского района Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в оказании опасной для жизни и здоровья услуги, в результате которой причинены телесные повреждения 13-летней девочке (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ)", - говорится в релизе.
Уточняется, на территории базы отдыха размещены клетки-вольеры не только со львами, но и с другими дикими животными, в том числе с волками и медведем.
"Лицензия на разрешение данного вида деятельности у индивидуального предпринимателя отсутствует… В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента", - добавляется в релизе.
По данным ведомства, у девочки были травмированы предплечье и кисть, она была госпитализирована, но ее жизни ничто не угрожает.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
11:06
Бастрыкину доложат о ситуации с нападением льва на девочку на Кубани
 
РоссияУспенский районКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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