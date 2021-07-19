https://ria.ru/20210719/delo-1741842624.html

На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку

На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку - РИА Новости, 19.07.2021

На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку

Уголовное дело возбуждено на Кубани на предпринимателя после того, как его лев, содержавшийся в вольере без лицензии, лапой ударил девочку, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:13

2021-07-19T13:13

2021-07-19T13:13

россия

успенский район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани на предпринимателя после того, как его лев, содержавшийся в вольере без лицензии, лапой ударил девочку, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.В субботу ведомство сообщило об организации проверки после того, как лев, содержавшийся в вольере на базе отдыха в селе Марьино Успенского района Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку.Уточняется, на территории базы отдыха размещены клетки-вольеры не только со львами, но и с другими дикими животными, в том числе с волками и медведем."Лицензия на разрешение данного вида деятельности у индивидуального предпринимателя отсутствует… В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента", - добавляется в релизе.По данным ведомства, у девочки были травмированы предплечье и кисть, она была госпитализирована, но ее жизни ничто не угрожает.

https://ria.ru/20210719/lev-1741812923.html

россия

успенский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, успенский район, краснодарский край, происшествия