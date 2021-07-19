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На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку
На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку - РИА Новости, 19.07.2021
На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку
Уголовное дело возбуждено на Кубани на предпринимателя после того, как его лев, содержавшийся в вольере без лицензии, лапой ударил девочку, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:13
2021-07-19T13:13
2021-07-19T13:13
россия
успенский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 19 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани на предпринимателя после того, как его лев, содержавшийся в вольере без лицензии, лапой ударил девочку, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.В субботу ведомство сообщило об организации проверки после того, как лев, содержавшийся в вольере на базе отдыха в селе Марьино Успенского района Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку.Уточняется, на территории базы отдыха размещены клетки-вольеры не только со львами, но и с другими дикими животными, в том числе с волками и медведем."Лицензия на разрешение данного вида деятельности у индивидуального предпринимателя отсутствует… В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента", - добавляется в релизе.По данным ведомства, у девочки были травмированы предплечье и кисть, она была госпитализирована, но ее жизни ничто не угрожает.
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россия, успенский район, краснодарский край, происшествия
На краснодарского бизнесмена завели дело после нападения льва на девочку
СК на Кубани возбудил уголовное дело на предпринимателя после того, как его лев напал на девочку