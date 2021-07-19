Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/delo-1741822778.html
Первое дело о подделке COVID-сертификата вернули прокурору
Первое дело о подделке COVID-сертификата вернули прокурору - РИА Новости, 19.07.2021
Первое дело о подделке COVID-сертификата вернули прокурору
Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру первое дошедшее до суда в РФ дело о подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:53
2021-07-19T11:53
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_7531623f3c6700df1ccde2ae4cfae33c.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру первое дошедшее до суда в РФ дело о подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 19 июля 2021 года уголовное дело Александра Мунтяна… возвращено прокурору СВАО города Москвы для устранения нарушений, препятствующих вынесению решения по существу уголовного дела", - сказал пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.Мунтяну вменяются части 1 и 3 статьи 327 УК РФ - подделка официального документа, а также использование поддельных печатей и штампов врачей. По данным обвинения, он разместил на сайте объявление о продаже медицинских документов, получил 12 заказов, распечатал бланки и поставил поддельные печати.Обвинение указывало, что Мунтян, в числе прочего, изготовил сертификаты о вакцинации против COVID-19, справки о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, а также приобрел и хранил в целях использования заведомо поддельные штампы, печати медицинской организации, и запросило 1 год и 4 месяца ограничения свободы.Ограничение свободы представляет собой наказание, сводящееся к запрету на определенное время уходить из дома - например, по ночам; не посещать конкретные места и так далее.
https://ria.ru/20210708/sertifikaty-1740397272.html
https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_fe08a6bb932a67959143ede60bf62a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, происшествия
11:53 19.07.2021
 
Первое дело о подделке COVID-сертификата вернули прокурору

Суд Москвы вернул в прокуратуру первое дошедшее до суда в России дело о подделке COVID-сертификата

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру первое дошедшее до суда в РФ дело о подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 19 июля 2021 года уголовное дело Александра Мунтяна… возвращено прокурору СВАО города Москвы для устранения нарушений, препятствующих вынесению решения по существу уголовного дела", - сказал пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
Отдыхающая держит в руках сертификат о вакцинации от CoVID-19 перед заселением в номер санатория Октябрьский в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 11:12Распространение коронавируса
Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам
Мунтяну вменяются части 1 и 3 статьи 327 УК РФ - подделка официального документа, а также использование поддельных печатей и штампов врачей. По данным обвинения, он разместил на сайте объявление о продаже медицинских документов, получил 12 заказов, распечатал бланки и поставил поддельные печати.
Обвинение указывало, что Мунтян, в числе прочего, изготовил сертификаты о вакцинации против COVID-19, справки о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, а также приобрел и хранил в целях использования заведомо поддельные штампы, печати медицинской организации, и запросило 1 год и 4 месяца ограничения свободы.
Ограничение свободы представляет собой наказание, сводящееся к запрету на определенное время уходить из дома - например, по ночам; не посещать конкретные места и так далее.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 08:00
"С проводкой через "Госуслуги": как покупают поддельные ковид-сертификаты
 
Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
15:27Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
15:25Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет
15:24В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию
15:22Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД
15:17Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму
15:15В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак
15:15В Белоруссии вынесли приговоры 11 участникам радикального Telegram-чата
15:10Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель
15:10В Москве будут судить преступника, скрывавшегося более 14 лет
15:08Путин проведет переговоры с Алиевым в Москве
Лента новостейМолния