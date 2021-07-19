https://ria.ru/20210719/delo-1741822778.html

Первое дело о подделке COVID-сертификата вернули прокурору

Первое дело о подделке COVID-сертификата вернули прокурору - РИА Новости, 19.07.2021

Первое дело о подделке COVID-сертификата вернули прокурору

Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру первое дошедшее до суда в РФ дело о подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:53

2021-07-19T11:53

2021-07-19T11:53

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру первое дошедшее до суда в РФ дело о подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 19 июля 2021 года уголовное дело Александра Мунтяна… возвращено прокурору СВАО города Москвы для устранения нарушений, препятствующих вынесению решения по существу уголовного дела", - сказал пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.Мунтяну вменяются части 1 и 3 статьи 327 УК РФ - подделка официального документа, а также использование поддельных печатей и штампов врачей. По данным обвинения, он разместил на сайте объявление о продаже медицинских документов, получил 12 заказов, распечатал бланки и поставил поддельные печати.Обвинение указывало, что Мунтян, в числе прочего, изготовил сертификаты о вакцинации против COVID-19, справки о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, а также приобрел и хранил в целях использования заведомо поддельные штампы, печати медицинской организации, и запросило 1 год и 4 месяца ограничения свободы.Ограничение свободы представляет собой наказание, сводящееся к запрету на определенное время уходить из дома - например, по ночам; не посещать конкретные места и так далее.

https://ria.ru/20210708/sertifikaty-1740397272.html

https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html

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