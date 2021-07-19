Денди, волшебник и дракон. За что мы любим Бенедикта Камбербэтча

© Фото : Century 21 Television Productions (1971)

Бенедикт родился в семье актеров. Более известна его мать — Ванда Вентхам. Она снималась в легендарном британском сериале "Доктор Кто", ТВ-проектах "НЛО", "Дуракам везет".

Родители уговаривали сына выбрать более стабильную работу: стать политиком или юристом. Бенедикту это казалось скучным, хотя он думал выучиться на криминалиста.

Но в итоге гены победили и юноша пошел на сцену.