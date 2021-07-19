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Культура
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Денди, волшебник и дракон. За что мы любим Бенедикта Камбербэтча
Денди, волшебник и дракон. За что мы любим Бенедикта Камбербэтча - РИА Новости, 19.07.2021
Денди, волшебник и дракон. За что мы любим Бенедикта Камбербэтча
Главному Шерлоку современности, Бенедикту Камбербэтчу, исполняется 45. Он все еще легко перевоплощается в байопиках, убедительно делает пассы руками в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:00
2021-07-19T08:05
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Главному Шерлоку современности, Бенедикту Камбербэтчу, исполняется 45. Он все еще легко перевоплощается в байопиках, убедительно делает пассы руками в фантастике по комиксам и успевает играть в театре. Интересные факты об актере и его семье, чувстве юмора и умении не унывать — в материале РИА Новости.
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кино и сериалы, знаменитости, marvel comics, артур конан дойл, шерлок холмс, мартин фриман, джордж клуни, винсент ван гог, джулиан ассанж, лоуренс оливье, фото, бенедикт камбербэтч
08:00 19.07.2021 (обновлено: 08:05 19.07.2021)
 

Денди, волшебник и дракон. За что мы любим Бенедикта Камбербэтча

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Главному Шерлоку современности, Бенедикту Камбербэтчу, исполняется 45. Он все еще легко перевоплощается в байопиках, убедительно делает пассы руками в фантастике по комиксам и успевает играть в театре. Интересные факты об актере и его семье, чувстве юмора и умении не унывать — в материале РИА Новости.
© Фото : Century 21 Television Productions (1971)

Бенедикт родился в семье актеров. Более известна его мать — Ванда Вентхам. Она снималась в легендарном британском сериале "Доктор Кто", ТВ-проектах "НЛО", "Дуракам везет".

Родители уговаривали сына выбрать более стабильную работу: стать политиком или юристом. Бенедикту это казалось скучным, хотя он думал выучиться на криминалиста.

Но в итоге гены победили и юноша пошел на сцену.

Ванда Вентем в фильме НЛО
1 из 10

Бенедикт родился в семье актеров. Более известна его мать — Ванда Вентхам. Она снималась в легендарном британском сериале "Доктор Кто", ТВ-проектах "НЛО", "Дуракам везет".

Родители уговаривали сына выбрать более стабильную работу: стать политиком или юристом. Бенедикту это казалось скучным, хотя он думал выучиться на криминалиста.

Но в итоге гены победили и юноша пошел на сцену.

© Фото : Century 21 Television Productions (1971)
CC BY-SA 2.0 / jamie.minoprio / The cast of The Children's Monologues

Выход на подмостки у Камбербэтча получился необычным. Первым его спектаклем стал "Сон в летнюю ночь" в престижной частной школе Хэрроу для мальчиков, где Бенедикт учился. Ему было 12 лет, а играл он… Титанию, королеву фей.

До этого, правда, были другие рождественские постановки в школе.

Камбербэтч и актерский состав Детские монологи в лондонском театре Олд Вик
2 из 10

Выход на подмостки у Камбербэтча получился необычным. Первым его спектаклем стал "Сон в летнюю ночь" в престижной частной школе Хэрроу для мальчиков, где Бенедикт учился. Ему было 12 лет, а играл он… Титанию, королеву фей.

До этого, правда, были другие рождественские постановки в школе.

CC BY-SA 2.0 / jamie.minoprio / The cast of The Children's Monologues
© BBC Television Centre (2012)

Американская компания Ancestry, которая занимается составлением генеалогических древ, утверждает, что Камбербэтч — родственник сэра Артура Конан Дойла, создателя Шерлока Холмса. А еще — потомок короля Ричарда III. Правда или нет, сказать сложно, но точно известно — Бенедикт блестяще сыграл и Шерлока в одноименном сериале, и Ричарда III в "Пустой короне".

Кадр из сериала Пустая корона
3 из 10

Американская компания Ancestry, которая занимается составлением генеалогических древ, утверждает, что Камбербэтч — родственник сэра Артура Конан Дойла, создателя Шерлока Холмса. А еще — потомок короля Ричарда III. Правда или нет, сказать сложно, но точно известно — Бенедикт блестяще сыграл и Шерлока в одноименном сериале, и Ричарда III в "Пустой короне".

© BBC Television Centre (2012)
© BBC Television Centre (2005)

Камбербэтч увлекается экстремальными видами спорта (прыжки с парашютом, сноуборд), однако и в жизни у него случаются опасные ситуации. Так, в 2005-м во время съемок мини-сериала "Путешествие на край Земли" в ЮАР актера похитили!

Бенедикт с двумя коллегами ехал по пустынной местности, машина сломалась. Пока они думали, как ее починить, на них напали шестеро бандитов и, угрожая пистолетами, стали требовать деньги, искать оружие, наркотики, вытащили актера из машины и хотели затолкать в багажник.

"Я стал с ними спорить, сказал, что, если они закроют меня там, я задохнусь и у них будут большие проблемы с мертвым англичанином в кузове, — вспоминает актер. — Они что-то обсудили и вытащили меня. Слава богу, мне хватило ума все это сформулировать. Остальных тоже не тронули".

Кадр из фильма Путешествие на край Земли
4 из 10

Камбербэтч увлекается экстремальными видами спорта (прыжки с парашютом, сноуборд), однако и в жизни у него случаются опасные ситуации. Так, в 2005-м во время съемок мини-сериала "Путешествие на край Земли" в ЮАР актера похитили!

Бенедикт с двумя коллегами ехал по пустынной местности, машина сломалась. Пока они думали, как ее починить, на них напали шестеро бандитов и, угрожая пистолетами, стали требовать деньги, искать оружие, наркотики, вытащили актера из машины и хотели затолкать в багажник.

"Я стал с ними спорить, сказал, что, если они закроют меня там, я задохнусь и у них будут большие проблемы с мертвым англичанином в кузове, — вспоминает актер. — Они что-то обсудили и вытащили меня. Слава богу, мне хватило ума все это сформулировать. Остальных тоже не тронули".

© BBC Television Centre (2005)
© National Theatre (2011)

Одна из самых известных театральных работ Камбербэтча — "Франкенштейн", поставленный знаменитым Дэнни Бойлом. Два главных актера — Бенедикт и Джонни Ли Миллер — по очереди играли Франкенштейна и его творение, Чудовище.

Спектакль в театре шел с аншлагами, а когда постановку показывали по всему миру в записи, билеты тоже было не достать. Причем многие отмечали, что в роли Чудовища Камбербэтч выглядит более впечатляюще, чем когда играет Франкенштейна.

За постановку оба артиста получили престижную премию Лоренса Оливье.

Кадр из спектакля Франкенштейн
5 из 10

Одна из самых известных театральных работ Камбербэтча — "Франкенштейн", поставленный знаменитым Дэнни Бойлом. Два главных актера — Бенедикт и Джонни Ли Миллер — по очереди играли Франкенштейна и его творение, Чудовище.

Спектакль в театре шел с аншлагами, а когда постановку показывали по всему миру в записи, билеты тоже было не достать. Причем многие отмечали, что в роли Чудовища Камбербэтч выглядит более впечатляюще, чем когда играет Франкенштейна.

За постановку оба артиста получили престижную премию Лоренса Оливье.

© National Theatre (2011)
© BBC Wales (2010)

Но мировой звездой Бенедикта сделал Шерлок. Кажется, что образ гения-социопата написан специально для Камбербэтча.

"Как только начал читать сценарий, подумал: "Да, это будет весело! — говорил Бенедикт. — Потом встретился со сценаристами, мы поговорили о концепции, отношениях Холмса и Ватсона, как они будут развиваться, и я подумал: "Да, это невероятно круто!"

Ради роли Камбербэтч плавал, занимался йогой, учился играть на скрипке и "тратил реально много времени, заучивая реплики".

Но все окупилось: после сериала Бенедикт стал, пожалуй, самым узнаваемым и упоминаемым в СМИ британским актером.

Кстати, в одной из серий "Шерлока" папу и маму сыщика сыграли его настоящие родители, Ванда и Тимоти.

Кадр из телесериала Шерлок
6 из 10

Но мировой звездой Бенедикта сделал Шерлок. Кажется, что образ гения-социопата написан специально для Камбербэтча.

"Как только начал читать сценарий, подумал: "Да, это будет весело! — говорил Бенедикт. — Потом встретился со сценаристами, мы поговорили о концепции, отношениях Холмса и Ватсона, как они будут развиваться, и я подумал: "Да, это невероятно круто!"

Ради роли Камбербэтч плавал, занимался йогой, учился играть на скрипке и "тратил реально много времени, заучивая реплики".

Но все окупилось: после сериала Бенедикт стал, пожалуй, самым узнаваемым и упоминаемым в СМИ британским актером.

Кстати, в одной из серий "Шерлока" папу и маму сыщика сыграли его настоящие родители, Ванда и Тимоти.

© BBC Wales (2010)
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2013)

С Ватсоном, Мартином Фриманом, Камбербэтч встретился вновь на съемках трилогии "Хоббит". На этот раз главная роль досталась Фриману, а Бенедикт сыграл дракона Смауга. Завораживающий голос актера безупречно вписался в образ древнего ценителя золота.

Артист не просто озвучил дракона, но буквально стал им. Сначала долго наблюдал за рептилиями в зоопарке, а потом надевал специальный костюм и с помощью технологии motion capture повторял заученные движения.

Кадр из фильма Хоббит: Пустошь Смауга
7 из 10

С Ватсоном, Мартином Фриманом, Камбербэтч встретился вновь на съемках трилогии "Хоббит". На этот раз главная роль досталась Фриману, а Бенедикт сыграл дракона Смауга. Завораживающий голос актера безупречно вписался в образ древнего ценителя золота.

Артист не просто озвучил дракона, но буквально стал им. Сначала долго наблюдал за рептилиями в зоопарке, а потом надевал специальный костюм и с помощью технологии motion capture повторял заученные движения.

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2013)
© Black Bear Pictures (2014)

У Бенедикта, кажется, тяга играть в кино реальных легендарных, странных или необычных личностей. Он был Стивеном Хокингом, Джулианом Ассанжем, Винсентом Ван Гогом и Аланом Тьюрингом. За роль последнего (криптографа времен Второй мировой) он получил номинацию на "Оскар".

 Кадр из фильма Игра в имитацию
8 из 10

У Бенедикта, кажется, тяга играть в кино реальных легендарных, странных или необычных личностей. Он был Стивеном Хокингом, Джулианом Ассанжем, Винсентом Ван Гогом и Аланом Тьюрингом. За роль последнего (криптографа времен Второй мировой) он получил номинацию на "Оскар".

© Black Bear Pictures (2014)
© Marvel Studios Inc. (2016)

Но байопики — это не все, в фильмах по комиксам ему тоже довелось сыграть. Бенедикт воплотил Доктора Стрэнджа.

В сонме супергероев Marvel Бенедикт создал выдающегося персонажа. Это признали и фанаты, и не знакомые с этой личностью зрители, и даже глава студии Marvel.

"История Стивена Стрэнджа требует актера, способного показать серьезную глубину характера и откровенность. Бенедикт демонстрирует зрителям, почему Доктор Стрэндж такой уникальный и сложный герой", — говорил глава Marvel Studious Кевин Файги.

Кадр из фильма Доктор Стрэндж
9 из 10

Но байопики — это не все, в фильмах по комиксам ему тоже довелось сыграть. Бенедикт воплотил Доктора Стрэнджа.

В сонме супергероев Marvel Бенедикт создал выдающегося персонажа. Это признали и фанаты, и не знакомые с этой личностью зрители, и даже глава студии Marvel.

"История Стивена Стрэнджа требует актера, способного показать серьезную глубину характера и откровенность. Бенедикт демонстрирует зрителям, почему Доктор Стрэндж такой уникальный и сложный герой", — говорил глава Marvel Studious Кевин Файги.

© Marvel Studios Inc. (2016)
© AFP 2021 / Getty Images/Rich Polk

Кроме актерского таланта, у Камбербэтча отличное чувство юмора: он всегда готов посмеяться над своей фамилией и сам не прочь ее исковеркать. Как только не ошибались в ее произношении еще со школы!

К собственной внешности актер тоже относится скептически. Как-то он пошутил: "Если поместить меня в одну комнату с Брэдом, Джорджем и остальными, вы будете смотреть и думать: "Красивый, да. Потрясающий, да. О, а вот тот парень ужасно странно выглядит!"

Бенедикт Камбербэтч на мировой премьере фильма Marvel Studios Мстители: Финал в конференц-центре Лос-Анджелеса
10 из 10

Кроме актерского таланта, у Камбербэтча отличное чувство юмора: он всегда готов посмеяться над своей фамилией и сам не прочь ее исковеркать. Как только не ошибались в ее произношении еще со школы!

К собственной внешности актер тоже относится скептически. Как-то он пошутил: "Если поместить меня в одну комнату с Брэдом, Джорджем и остальными, вы будете смотреть и думать: "Красивый, да. Потрясающий, да. О, а вот тот парень ужасно странно выглядит!"

© AFP 2021 / Getty Images/Rich Polk
 
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