https://ria.ru/20210719/chip-1741878833.html
Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
Биочип для выявления возбудителей внебольничных пневмоний, включая коронавирус SARS-CoV-2, будет работать, как экспресс-тест, сообщили сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:27
2021-07-19T15:27
2021-07-19T15:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Роспотребнадзор раскрыл, будут ли чип для тестирования на COVID-19 вживлять в человека
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Биочип для выявления возбудителей внебольничных пневмоний, включая коронавирус SARS-CoV-2, будет работать, как экспресс-тест, сообщили сообщили РИА Новости в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной Роспотребнадзора.Специалисты обратили внимание, что биочип не будут вживлять в человека.В рамках исследования у пациента будут брать образцы биоматериалы и направлять его в лабораторию, где при помощи биочипа определят наличие в нем вируса, уточнили в ведомстве.Отмечается, что испытания новой разработки должны пройти в 2023-2024 годах.Ранее Роспотребнадзор сообщил, созданием подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/koronavirus-1741872262.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
15:27 19.07.2021 (обновлено: 15:33 19.07.2021)
Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
Научный институт Роспотребнадзора раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Биочип для выявления возбудителей внебольничных пневмоний, включая коронавирус SARS-CoV-2, будет работать, как экспресс-тест, сообщили сообщили РИА Новости в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной Роспотребнадзора.
"Он выглядит как небольшая пластина, размером 25×75 мм, на котором искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять "генетический портрет" возбудителей внебольничных пневмоний", — пояснили в институте.
Специалисты обратили внимание, что биочип не будут вживлять в человека.
В рамках исследования у пациента будут брать образцы биоматериалы и направлять его в лабораторию, где при помощи биочипа определят наличие в нем вируса, уточнили в ведомстве.
"Обнаружить их смогут в мокроте, крови, бронхоальвеолярном лаваже и слюне", – добавили эксперты.
Отмечается, что испытания новой разработки должны пройти в 2023-2024 годах.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, созданием подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.