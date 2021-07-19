https://ria.ru/20210719/chip-1741878833.html

Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19

Биочип для выявления возбудителей внебольничных пневмоний, включая коронавирус SARS-CoV-2, будет работать, как экспресс-тест, сообщили сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:27

2021-07-19T15:27

2021-07-19T15:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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Роспотребнадзор раскрыл, будут ли чип для тестирования на COVID-19 вживлять в человека

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Биочип для выявления возбудителей внебольничных пневмоний, включая коронавирус SARS-CoV-2, будет работать, как экспресс-тест, сообщили сообщили РИА Новости в Нижегородском институте эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной Роспотребнадзора.Специалисты обратили внимание, что биочип не будут вживлять в человека.В рамках исследования у пациента будут брать образцы биоматериалы и направлять его в лабораторию, где при помощи биочипа определят наличие в нем вируса, уточнили в ведомстве.Отмечается, что испытания новой разработки должны пройти в 2023-2024 годах.Ранее Роспотребнадзор сообщил, созданием подобного биочипа занимается и Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики петербургского университета ЛЭТИ. Там уже несколько лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда и стресса, а также экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/koronavirus-1741872262.html

https://ria.ru/20210719/antitela-1741801011.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество