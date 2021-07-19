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Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде
Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде - РИА Новости, 20.07.2021
Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде
Все справки и выписки планируется к 2024 году предоставлять гражданам России в электронном виде в момент обращения за их получением, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-19T20:13
2021-07-20T03:27
россия
дмитрий чернышенко
технологии
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все справки и выписки планируется к 2024 году предоставлять гражданам России в электронном виде в момент обращения за их получением, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Чернышенко отметил, что до конца следующего года в цифровой формат будут переведены еще, примерно, 200 госуслуг. Кроме того, по его словам, правительство планирует в этому году обеспечить всех граждан РФ бесплатной электронной подписью."Создаются сервисы, чтобы гражданину не нужно было носить с собой бумажные документы – достаточно защищенной цифровой копии в приложении "Госуслуги" на смартфоне", - добавил он.С декабря текущего года, как сказал Чернышенко, в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта для граждан страны.Как ранее сообщало МВД РФ, в Москве паспорта нового образца будут выдавать с декабря 2021 года, в регионах - по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее чем с июля 2023 года. Как рассказывали РИА Новости в ведомстве, электронные паспорта, которые начнут выдавать в Москве, будут содержать отпечатки пальцев двух рук, кроме отпечатков по желанию владельца паспорта будут содержать электронную подпись.
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россия, дмитрий чернышенко, технологии, общество
20:13 19.07.2021 (обновлено: 03:27 20.07.2021)
 
Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде

Чернышенко: власти России планируют к 2024 году предоставлять все справки в электронном виде

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтудентка вуза
Студентка вуза - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все справки и выписки планируется к 2024 году предоставлять гражданам России в электронном виде в момент обращения за их получением, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В планах к 2024 году все справки и выписки предоставлять в электронном виде сразу в момент обращения", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
Чернышенко отметил, что до конца следующего года в цифровой формат будут переведены еще, примерно, 200 госуслуг. Кроме того, по его словам, правительство планирует в этому году обеспечить всех граждан РФ бесплатной электронной подписью.
"Создаются сервисы, чтобы гражданину не нужно было носить с собой бумажные документы – достаточно защищенной цифровой копии в приложении "Госуслуги" на смартфоне", - добавил он.
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С декабря текущего года, как сказал Чернышенко, в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта для граждан страны.
Как ранее сообщало МВД РФ, в Москве паспорта нового образца будут выдавать с декабря 2021 года, в регионах - по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее чем с июля 2023 года. Как рассказывали РИА Новости в ведомстве, электронные паспорта, которые начнут выдавать в Москве, будут содержать отпечатки пальцев двух рук, кроме отпечатков по желанию владельца паспорта будут содержать электронную подпись.
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоТехнологииОбщество
 
 
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