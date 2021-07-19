https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741933677.html
Госсовет по науке и образованию пройдет в октябре
Госсовет по науке и образованию пройдет в октябре - РИА Новости, 19.07.2021
Госсовет по науке и образованию пройдет в октябре
Государственный совет по науке и образованию пройдет в октябре, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:16
2021-07-19T20:16
2021-07-19T20:34
дмитрий чернышенко
наука
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Государственный совет по науке и образованию пройдет в октябре, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, от регионов поступило 17 сильнейших заявок на создание в их вузах кампусов мирового уровня, до конца года проект стартует с реализацией трех лучших проектов."Также в соответствии с вашим поручением правительство разрабатывает новую программу научно-технологического развития, мы консолидируем расходы на науку гражданского назначения. Мы определим приоритеты, на которых нужно будет сконцентрировать ресурсы. Доложим о ней в октябре на совете по науке", - сказал Чернышенко президенту РФ Владимиру Путину на совете по стратегическому развитию и проектам.
https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741932112.html
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дмитрий чернышенко, наука
20:16 19.07.2021 (обновлено: 20:34 19.07.2021)
Госсовет по науке и образованию пройдет в октябре
Госсовет по науке и образованию пройдет в октябре, сообщил вице-премьер Чернышенко