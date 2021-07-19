https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741933677.html

Госсовет по науке и образованию пройдет в октябре

Госсовет по науке и образованию пройдет в октябре - РИА Новости, 19.07.2021

Госсовет по науке и образованию пройдет в октябре

Государственный совет по науке и образованию пройдет в октябре, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:16

2021-07-19T20:16

2021-07-19T20:34

дмитрий чернышенко

наука

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Государственный совет по науке и образованию пройдет в октябре, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, от регионов поступило 17 сильнейших заявок на создание в их вузах кампусов мирового уровня, до конца года проект стартует с реализацией трех лучших проектов."Также в соответствии с вашим поручением правительство разрабатывает новую программу научно-технологического развития, мы консолидируем расходы на науку гражданского назначения. Мы определим приоритеты, на которых нужно будет сконцентрировать ресурсы. Доложим о ней в октябре на совете по науке", - сказал Чернышенко президенту РФ Владимиру Путину на совете по стратегическому развитию и проектам.

https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741932112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, наука