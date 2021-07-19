Махонин прокомментировал назначение Чернышенко куратором ПФО

"С Дмитрием Николаевичем у нас выстроена конструктивная работа по подготовке к 300-летию Перми, председателем оргкомитета которого он является. Тот блок вопросов, который мы совместно решаем в Пермском крае, актуален и для всех регионов ПФО: цифровизация, развитие туризма и ИТ-сектора, привлечение средств в новые объекты культурной, спортивной и образовательной инфраструктуры. Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, направленном на развитие региона", - процитировали РИА Новости слова Махонина в его пресс-службе.