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Махонин прокомментировал назначение Чернышенко куратором ПФО
Махонин прокомментировал назначение Чернышенко куратором ПФО - РИА Новости, 19.07.2021
Махонин прокомментировал назначение Чернышенко куратором ПФО
Назначение вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором Приволжского федерального округа позволит конструктивно решать вопросы цифровизации, развития туризма и... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:55
2021-07-19T13:55
дмитрий чернышенко
дмитрий махонин
приволжский фо
пермский край
политика
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Назначение вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором Приволжского федерального округа позволит конструктивно решать вопросы цифровизации, развития туризма и ИТ-сектора, считает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций.Чернышенко возглавляет оргкомитет по подготовке и празднованию 300-летия Перми. Осенью 2020 года он посетил Пермь. Махонин представил ему наработки Пермского края в сфере IT, концепцию подготовки к 300-летнему юбилею краевого центра и проекты по развитию регионального туризма.
https://ria.ru/20210719/kuratory-1741803933.html
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дмитрий чернышенко, дмитрий махонин, приволжский фо, пермский край, политика
13:55 19.07.2021
 
Махонин прокомментировал назначение Чернышенко куратором ПФО

Пермский губернатор Махонин прокомментировал назначение вице-премьера Чернышенко куратором ПФО

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Назначение вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором Приволжского федерального округа позволит конструктивно решать вопросы цифровизации, развития туризма и ИТ-сектора, считает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций.
"С Дмитрием Николаевичем у нас выстроена конструктивная работа по подготовке к 300-летию Перми, председателем оргкомитета которого он является. Тот блок вопросов, который мы совместно решаем в Пермском крае, актуален и для всех регионов ПФО: цифровизация, развитие туризма и ИТ-сектора, привлечение средств в новые объекты культурной, спортивной и образовательной инфраструктуры. Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, направленном на развитие региона", - процитировали РИА Новости слова Махонина в его пресс-службе.
Чернышенко возглавляет оргкомитет по подготовке и празднованию 300-летия Перми. Осенью 2020 года он посетил Пермь. Махонин представил ему наработки Пермского края в сфере IT, концепцию подготовки к 300-летнему юбилею краевого центра и проекты по развитию регионального туризма.
Мишустин о задачах кураторов федеральных округов
10:16
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
 
Дмитрий ЧернышенкоДмитрий МахонинПриволжский ФОПермский крайПолитика
 
 
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