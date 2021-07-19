Махонин прокомментировал назначение Чернышенко куратором ПФО
Пермский губернатор Махонин прокомментировал назначение вице-премьера Чернышенко куратором ПФО
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Назначение вице-премьера Дмитрия Чернышенко куратором Приволжского федерального округа позволит конструктивно решать вопросы цифровизации, развития туризма и ИТ-сектора, считает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций.
"С Дмитрием Николаевичем у нас выстроена конструктивная работа по подготовке к 300-летию Перми, председателем оргкомитета которого он является. Тот блок вопросов, который мы совместно решаем в Пермском крае, актуален и для всех регионов ПФО: цифровизация, развитие туризма и ИТ-сектора, привлечение средств в новые объекты культурной, спортивной и образовательной инфраструктуры. Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, направленном на развитие региона", - процитировали РИА Новости слова Махонина в его пресс-службе.
Чернышенко возглавляет оргкомитет по подготовке и празднованию 300-летия Перми. Осенью 2020 года он посетил Пермь. Махонин представил ему наработки Пермского края в сфере IT, концепцию подготовки к 300-летнему юбилею краевого центра и проекты по развитию регионального туризма.