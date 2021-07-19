https://ria.ru/20210719/chek-1741795568.html

Эксперт предупредил о вреде бумажных чеков для здоровья

Эксперт предупредил о вреде бумажных чеков для здоровья - РИА Новости, 19.07.2021

Эксперт предупредил о вреде бумажных чеков для здоровья

Бумажные кассовые чеки должны уйти в прошлое: они не дают никаких преимуществ ни предпринимателям, ни клиентам: они дорого обходятся бизнесу, наносят вред... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:00

2021-07-19T09:00

2021-07-19T09:01

россия

здоровье - общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бумажные кассовые чеки должны уйти в прошлое: они не дают никаких преимуществ ни предпринимателям, ни клиентам: они дорого обходятся бизнесу, наносят вред природе, а содержащиеся в термобумаге токсичные вещества при контакте с кожей могут провоцировать развитие различных заболеваний, рассказал РИА Новости CEO и сооснователь компании "МойСклад" Аскар Рахимбердиев.Он напомнил, что, по данным проекта "Раздельный Сбор", в России ежедневно используется коло 10 тысяч тонн термобумаги - что является непозволительной роскошью в современном мире. "Кассовые чеки, напечатанные на термобумаге, вредны для здоровья: токсин Бисфенол А, нанесенный на бумагу, способен проникать в кожу человека, провоцировать ряд заболеваний. Кроме того, это вещество делает документы непригодными для переработки", - рассказал Рахимбердиев."Думаю, что постепенно в крупных городах покупатели и бизнес перейдут полностью на электронные чеки. Понятно, что для отдельных категорий граждан это создаст сложности, но большинство быстро оценят удобство и возможности", - добавил он. "Сама идея электронных чеков - правильная как для бизнеса, так и для обычного пользователя. Это заметная экономия денежных средств, природных ресурсов, времени. Наконец, электронный чек - это удобно, его нельзя потерять, забыть, он не выцветает на солнце. Некоторые налоговые вычеты можно будет оформить по электронным чекам без сбора каких-либо дополнительных документов и посещения налоговой инспекции", - отметил он.Предприниматель напомнил, что в феврале текущего года Федеральная налоговая служба запустила сервис "Мои чеки онлайн", в котором каждому покупателю доступны собственные электронные чеки. Эта новость вызвала массу вопросов - люди опасались, что ведомство будет контролировать расходы россиян. Однако по факту ничего не изменилось: никакие новые данные не попали в ФНС, просто появился сервис, где граждане могут увидеть свои собственные чеки.Эксперт объяснил, что сейчас в личный кабинет сервиса "Мои чеки онлайн" автоматом поступают данные только за дистанционные покупки - такси, каршеринг, оплата в интернет-магазине, но электронные чеки здесь использовались и раньше. В остальных случаях, для получения электронного документа покупателю нужно потребовать его при оплате покупки и указать свой номер телефона или email.Отказ от бумаги выгоден не только покупателям, но и бизнесу. "Стоимость каждого бумажного чека варьируется от 10 до 20 копеек. А при организации курьерской доставки экономия составит от 24 тысяч рублей: при использовании бумажных платежных документов каждому курьеру нужно выдать мобильную кассу (стоимость от 17 тысяч рублей) и платить за ее ежегодную перерегистрацию (около 7 тысяч рублей). Если вместо бумажных использовать электронные чеки, то курьеру на смартфон ставится приложение, которое будет выдавать эти самые чеки, или же курьер может показывать клиентам QR-код, по которому доступен электронный документ", - объяснил эксперт.

https://ria.ru/20210325/chek-1602785235.html

https://ria.ru/20210710/chek-1740696980.html

https://ria.ru/20210622/cheki-1738006577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество