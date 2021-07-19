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"Она ведь может сделать бум-бум". Французы испугались ракеты "Циркон"
"Она ведь может сделать бум-бум". Французы испугались ракеты "Циркон" - РИА Новости, 19.07.2021
"Она ведь может сделать бум-бум". Французы испугались ракеты "Циркон"
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:24
2021-07-19T13:24
2021-07-19T13:55
россия
циркон
адмирал горшков (фрегат)
франция
марсель
европа
сша
безопасность
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".На этом фоне многие пользователи начали оценивать происходящее в Европе."А французские военные до сих пор вооружены арбалетами?" — иронизирует Antibisounours4.Некоторые комментаторы позитивно оценили происходящее. "Для Франции опасность идет не с востока, а изнутри", — отметил alfranbisrepetita.Однако далеко не все читатели оказались так оптимистичны. Оценив скорость полета ракеты, пользователь под ником araucaria luxurians выразил беспокойство."Да она долетит до Марселя менее чем за одну минуту 50 секунд!" — написал он."У меня возник вопрос: США собираются на это молча смотреть? У них самих есть чем ответить? <…> Это (ракета. — Прим. ред.) ведь может сделать "бум-бум", — задается вопросом другой комментатор.Ранее российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" и поразил наземную цель. Отмечается, что в ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.
https://ria.ru/20210526/kalashnikov-1734195818.html
https://ria.ru/20210519/rakety-1732936675.html
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Стрельба гиперзвуковой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря (на удалении более 350 км)
2021-07-19T13:24
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россия, циркон, адмирал горшков (фрегат), франция, марсель, европа, сша, безопасность
13:24 19.07.2021 (обновлено: 13:55 19.07.2021)
"Она ведь может сделать бум-бум". Французы испугались ракеты "Циркон"
Читатели Le Figaro испугались российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
активно обсуждают новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".
На этом фоне многие пользователи начали оценивать происходящее в Европе.
"Мы в это время обсуждаем права меньшинств, возможность ЭКО для одиноких женщин и часы работы для служащих в армии", — рассуждает Arnaud45.
"А французские военные до сих пор вооружены арбалетами?" — иронизирует Antibisounours4.
Некоторые комментаторы позитивно оценили происходящее.
"Благодаря Путину риск третьей мировой войны снижается. Сдерживание — единственный инструмент, способный предотвратить крупный конфликт между ядерными державами", — считает Laurence d'Algérie.
"Для Франции
опасность идет не с востока, а изнутри", — отметил alfranbisrepetita.
Однако далеко не все читатели оказались так оптимистичны. Оценив скорость полета ракеты, пользователь под ником araucaria luxurians выразил беспокойство.
"Да она долетит до Марселя
менее чем за одну минуту 50 секунд!" — написал он.
"У меня возник вопрос: США собираются на это молча смотреть? У них самих есть чем ответить? <…> Это (ракета. — Прим. ред.) ведь может сделать "бум-бум", — задается вопросом другой комментатор.
Ранее российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" и поразил наземную цель. Отмечается, что в ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.