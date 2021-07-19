https://ria.ru/20210719/bum-bum-1741845376.html

"Она ведь может сделать бум-бум". Французы испугались ракеты "Циркон"

"Она ведь может сделать бум-бум". Французы испугались ракеты "Циркон" - РИА Новости, 19.07.2021

"Она ведь может сделать бум-бум". Французы испугались ракеты "Циркон"

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:24

2021-07-19T13:24

2021-07-19T13:55

россия

циркон

адмирал горшков (фрегат)

франция

марсель

европа

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741796973_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_38111e03b370b0f61b59eedba65b7ddf.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".На этом фоне многие пользователи начали оценивать происходящее в Европе."А французские военные до сих пор вооружены арбалетами?" — иронизирует Antibisounours4.Некоторые комментаторы позитивно оценили происходящее. "Для Франции опасность идет не с востока, а изнутри", — отметил alfranbisrepetita.Однако далеко не все читатели оказались так оптимистичны. Оценив скорость полета ракеты, пользователь под ником araucaria luxurians выразил беспокойство."Да она долетит до Марселя менее чем за одну минуту 50 секунд!" — написал он."У меня возник вопрос: США собираются на это молча смотреть? У них самих есть чем ответить? <…> Это (ракета. — Прим. ред.) ведь может сделать "бум-бум", — задается вопросом другой комментатор.Ранее российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" и поразил наземную цель. Отмечается, что в ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.

https://ria.ru/20210526/kalashnikov-1734195818.html

https://ria.ru/20210519/rakety-1732936675.html

россия

франция

марсель

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба гиперзвуковой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря (на удалении более 350 км) 2021-07-19T13:24 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, циркон, адмирал горшков (фрегат), франция, марсель, европа, сша, безопасность