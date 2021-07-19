https://ria.ru/20210719/brechalov-1741862505.html

Бречалов показал, как ему поставили второй компонент вакцины от COVID-19

Бречалов показал, как ему поставили второй компонент вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

Бречалов показал, как ему поставили второй компонент вакцины от COVID-19

Глава Удмуртии Александр Бречалов показал в соцсети, как ему поставили второй компонент вакцины против коронавируса и призвал жителей региона не забывать... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:22

2021-07-19T14:22

2021-07-19T14:22

удмуртская республика

коронавирус covid-19

александр бречалов

здоровье - общество

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 19 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов показал в соцсети, как ему поставили второй компонент вакцины против коронавируса и призвал жителей региона не забывать "вторую часть вакцины".Переболевший ранее COVID-19 Бречалов привился от коронавируса 28 июня. Тогда он опубликовал в соцсетях фотографию, как ему ставят прививку, и призвал жителей региона прививаться от инфекции. Спустя неделю он опубликовал в соцсети видео, в котором подтянулся 20 раз и назвал последствием вакцинации желание работать и заниматься спортом.В понедельник глава Удмуртии опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, в котором ему ставят второй компонент прививки. На кадрах видно, как медицинский работник набирает в шприц вакцину, делает главе региона укол и заклеивает место укола лейкопластырем. "Все. Ждем реакцию", - говорит он на видео."Как обещал особенно недоверчивым – показываю. Завершил вакцинацию, как и 174 тысячи жителей Удмуртии. Первый компонент препарата от коронавируса в республике получили почти 262 тысячи человек", - подписал Бречалов видеоролик.Он передал подписчикам просьбу врачей, не забывать "поставить вторую часть вакцины"."Только так препарат защитит вас от болезни или от ее осложнений. Самочувствие в норме. Начинаем рабочую неделю", - заявил глава Удмуртии.

https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739803211.html

удмуртская республика (удмуртия)

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коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество