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Туризм
https://ria.ru/20210719/bolgariya-1741797798.html
Российским туристам станет проще попасть в Болгарию
Российским туристам станет проще попасть в Болгарию - РИА Новости, 19.07.2021
Российским туристам станет проще попасть в Болгарию
С 24 июля число полетов в Болгарию увеличится на 22 рейса в неделю, эксперты рассказали, как это повлияет на российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:40
2021-07-19T11:41
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
туризм
авиакомпании
самолеты
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С 24 июля число полетов в Болгарию увеличится на 22 рейса в неделю, эксперты рассказали, как это повлияет на российских туристов, сообщает АТОР.Станет больше вылетов по маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга в Софию, Варну и Бургас, а также из Екатеринбурга в Варну.Болгария открыта для наших туристов (необходим отрицательный результат ПЦР-теста, в том числе и вакцинированным путешественникам). Но, по мнению экспертов, говорить об увеличении потока россиян в эту страну в этом сезоне не приходится.Из-за ограничений по объему перевозки (в том числе отсутствия чартерных рейсов) Болгария стала дорогим направлением для отдыха.По данным компаний, стоимость самого бюджетного тура на неделю с перелетом регулярными рейсами стартует от 86 тысяч рублей на двоих. Но это в отель категории "одна звезда" без питания и трансфера. За "четверку" и "все включено" придется заплатить уже от 124 тысяч рублей за семь ночей.Если выбрать более дешевый стыковочный перелет, поездка обойдется на пять-семь тысяч рублей дешевле, но время в пути в одну сторону будет 15 часов.По мнению экспертов, действующие цены при дефиците бюджетной перевозки не отражают потребностей организованных туристов, так что, скорее всего, увеличение полетов будет интересно тем, кто летает в Болгарию по бизнесу, к родственникам или имеет там свою недвижимость.Участники рынка отмечают, что увеличение перевозки – это хороший знак для направления в целом. Но для Болгарии в этом сезоне подобные перемены произошли слишком поздно. Тем более, это визовая страна, а пляжный сезон там заканчивается в середине сентября.Тем не менее, увеличение числа рейсов сыграет положительную роль для туроператоров в зимнем сезоне, когда россияне смогут отправиться в Болгарию уже не на пляжный отдых, а, например, в сити-тур или в экскурсионную поездку.
https://ria.ru/20210719/osetiya-1741079317.html
https://ria.ru/20210716/otdykh-1741564060.html
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, авиакомпании, самолеты, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, бургас, москва, варна, екатеринбург, софия (город), санкт-петербург
11:40 19.07.2021 (обновлено: 11:41 19.07.2021)
 

Российским туристам станет проще попасть в Болгарию

© Fotolia / Aleksandar TodorovicТуристы на пляже на побережье Черного моря в Болгарии
Туристы на пляже на побережье Черного моря в Болгарии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Fotolia / Aleksandar Todorovic
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С 24 июля число полетов в Болгарию увеличится на 22 рейса в неделю, эксперты рассказали, как это повлияет на российских туристов, сообщает АТОР.
Станет больше вылетов по маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга в Софию, Варну и Бургас, а также из Екатеринбурга в Варну.
Болгария открыта для наших туристов (необходим отрицательный результат ПЦР-теста, в том числе и вакцинированным путешественникам). Но, по мнению экспертов, говорить об увеличении потока россиян в эту страну в этом сезоне не приходится.
Из-за ограничений по объему перевозки (в том числе отсутствия чартерных рейсов) Болгария стала дорогим направлением для отдыха.
По данным компаний, стоимость самого бюджетного тура на неделю с перелетом регулярными рейсами стартует от 86 тысяч рублей на двоих. Но это в отель категории "одна звезда" без питания и трансфера. За "четверку" и "все включено" придется заплатить уже от 124 тысяч рублей за семь ночей.
Если выбрать более дешевый стыковочный перелет, поездка обойдется на пять-семь тысяч рублей дешевле, но время в пути в одну сторону будет 15 часов.
По мнению экспертов, действующие цены при дефиците бюджетной перевозки не отражают потребностей организованных туристов, так что, скорее всего, увеличение полетов будет интересно тем, кто летает в Болгарию по бизнесу, к родственникам или имеет там свою недвижимость.
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Участники рынка отмечают, что увеличение перевозки – это хороший знак для направления в целом. Но для Болгарии в этом сезоне подобные перемены произошли слишком поздно. Тем более, это визовая страна, а пляжный сезон там заканчивается в середине сентября.
Тем не менее, увеличение числа рейсов сыграет положительную роль для туроператоров в зимнем сезоне, когда россияне смогут отправиться в Болгарию уже не на пляжный отдых, а, например, в сити-тур или в экскурсионную поездку.
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