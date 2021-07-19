https://ria.ru/20210719/bolgariya-1741797798.html

Российским туристам станет проще попасть в Болгарию

Российским туристам станет проще попасть в Болгарию - РИА Новости, 19.07.2021

Российским туристам станет проще попасть в Болгарию

С 24 июля число полетов в Болгарию увеличится на 22 рейса в неделю, эксперты рассказали, как это повлияет на российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:40

2021-07-19T11:40

2021-07-19T11:41

туризм

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

туризм

авиакомпании

самолеты

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147285/14/1472851425_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_91017fc5c4c56c87adabda6578e31d88.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С 24 июля число полетов в Болгарию увеличится на 22 рейса в неделю, эксперты рассказали, как это повлияет на российских туристов, сообщает АТОР.Станет больше вылетов по маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга в Софию, Варну и Бургас, а также из Екатеринбурга в Варну.Болгария открыта для наших туристов (необходим отрицательный результат ПЦР-теста, в том числе и вакцинированным путешественникам). Но, по мнению экспертов, говорить об увеличении потока россиян в эту страну в этом сезоне не приходится.Из-за ограничений по объему перевозки (в том числе отсутствия чартерных рейсов) Болгария стала дорогим направлением для отдыха.По данным компаний, стоимость самого бюджетного тура на неделю с перелетом регулярными рейсами стартует от 86 тысяч рублей на двоих. Но это в отель категории "одна звезда" без питания и трансфера. За "четверку" и "все включено" придется заплатить уже от 124 тысяч рублей за семь ночей.Если выбрать более дешевый стыковочный перелет, поездка обойдется на пять-семь тысяч рублей дешевле, но время в пути в одну сторону будет 15 часов.По мнению экспертов, действующие цены при дефиците бюджетной перевозки не отражают потребностей организованных туристов, так что, скорее всего, увеличение полетов будет интересно тем, кто летает в Болгарию по бизнесу, к родственникам или имеет там свою недвижимость.Участники рынка отмечают, что увеличение перевозки – это хороший знак для направления в целом. Но для Болгарии в этом сезоне подобные перемены произошли слишком поздно. Тем более, это визовая страна, а пляжный сезон там заканчивается в середине сентября.Тем не менее, увеличение числа рейсов сыграет положительную роль для туроператоров в зимнем сезоне, когда россияне смогут отправиться в Болгарию уже не на пляжный отдых, а, например, в сити-тур или в экскурсионную поездку.

https://ria.ru/20210719/osetiya-1741079317.html

https://ria.ru/20210716/otdykh-1741564060.html

бургас

москва

варна

екатеринбург

софия (город)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, авиакомпании, самолеты, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, бургас, москва, варна, екатеринбург, софия (город), санкт-петербург