https://ria.ru/20210719/boeing-1741852336.html
Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы
Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы - РИА Новости, 19.07.2021
Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы
Boeing ожидает сертификации и возобновления эксплуатации самолетов 737 MAX в РФ в ближайшие месяцы, сообщил в ходе пресс-конференции президент Boeing в России и РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:50
2021-07-19T13:50
2021-07-19T13:50
россия
faa
сергей кравченко (политик)
boeing 737
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снг
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_f87879542d543ede604e8cceab43a595.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Boeing ожидает сертификации и возобновления эксплуатации самолетов 737 MAX в РФ в ближайшие месяцы, сообщил в ходе пресс-конференции президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко."Эти самолеты сертифицированы и вернулись в воздух почти во всех странах мира. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие месяцы и в России и Китае", - сказал Кравченко.Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация ранее сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/boing-1739676732.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_80cb1574e794e60c2d11eb401d25a9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, faa, сергей кравченко (политик), boeing 737, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снг, сша, экономика
Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы
Сергей Кравченко: Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы