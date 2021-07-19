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Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы
Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы - РИА Новости, 19.07.2021
Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы
Boeing ожидает сертификации и возобновления эксплуатации самолетов 737 MAX в РФ в ближайшие месяцы, сообщил в ходе пресс-конференции президент Boeing в России и РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:50
2021-07-19T13:50
россия
faa
сергей кравченко (политик)
boeing 737
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снг
сша
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Boeing ожидает сертификации и возобновления эксплуатации самолетов 737 MAX в РФ в ближайшие месяцы, сообщил в ходе пресс-конференции президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко."Эти самолеты сертифицированы и вернулись в воздух почти во всех странах мира. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие месяцы и в России и Китае", - сказал Кравченко.Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация ранее сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса.
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россия, faa, сергей кравченко (политик), boeing 737, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снг, сша, экономика
13:50 19.07.2021
 
Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы

Сергей Кравченко: Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы

© Depositphotos / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Depositphotos / Ali Mufti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Boeing ожидает сертификации и возобновления эксплуатации самолетов 737 MAX в РФ в ближайшие месяцы, сообщил в ходе пресс-конференции президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.
"Эти самолеты сертифицированы и вернулись в воздух почти во всех странах мира. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие месяцы и в России и Китае", - сказал Кравченко.
Самолет Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 19:39Сказано в эфире
Эксперт прокомментировал аварийную посадку на воду Boeing 737
Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация ранее сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса.
 
РоссияFAAСергей Кравченко (политик)Boeing 737Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)СНГСШАЭкономика
 
 
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