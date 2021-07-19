https://ria.ru/20210719/boeing-1741852336.html

Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы

Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы - РИА Новости, 19.07.2021

Boeing ожидает сертификации лайнеров 737 MAX в России в ближайшие месяцы

Boeing ожидает сертификации и возобновления эксплуатации самолетов 737 MAX в РФ в ближайшие месяцы, сообщил в ходе пресс-конференции президент Boeing в России и РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:50

2021-07-19T13:50

2021-07-19T13:50

россия

faa

сергей кравченко (политик)

boeing 737

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

снг

сша

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Boeing ожидает сертификации и возобновления эксплуатации самолетов 737 MAX в РФ в ближайшие месяцы, сообщил в ходе пресс-конференции президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко."Эти самолеты сертифицированы и вернулись в воздух почти во всех странах мира. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие месяцы и в России и Китае", - сказал Кравченко.Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация ранее сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/boing-1739676732.html

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россия, faa, сергей кравченко (политик), boeing 737, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снг, сша, экономика