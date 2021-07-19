https://ria.ru/20210719/blokirovka-1741872608.html
В США прокомментировали блокировку сайтов хакеров REvil
В США прокомментировали блокировку сайтов хакеров REvil - РИА Новости, 19.07.2021
В США прокомментировали блокировку сайтов хакеров REvil
США обратили внимание на сообщения о блокировке сайтов хакеров REvil, это положительный момент, ждут наказания для киберпреступников, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:59
2021-07-19T14:59
2021-07-19T14:59
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США обратили внимание на сообщения о блокировке сайтов хакеров REvil, это положительный момент, ждут наказания для киберпреступников, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга."Мы видим, что инфраструктура REvil не работает, и, возможно, в даркнете заблокирован аккаунт официального представителя группировки. Мы думаем, что это очень положительный момент. Это группа, которая оказала огромное негативное влияние на пострадавших по всему миру", - сказал он.Администрация США будет стремиться к не только отключению инфраструктуры преступников, но и к привлечению их к ответственности.США, Япония, Великобритания, ЕС и НАТО, согласно заявлению администрации, приписывают министерству госбезопасности Китая сотрудничество с наемными хакерами и несанкционированную вредоносную деятельность в киберсфере по всему миру, заявил представитель администрации.Он добавил, что США в контактах с Россией подчеркивают ее ответственность за якобы действующих с территории РФ хакеров."Мы продолжаем доводить до сведения российского правительства, что мы считаем Россию ответственной за действия, совершаемые преступниками", - сказал представитель администрации.По его словам, привлечение России и других к ответственности за действия хакеров является частью сотрудничества США с другими странами. "Мы не прекратим эту деятельность, как по щелчку выключателя", - сказал он.Западные страны регулярно обвиняют Россию и Китай в осуществлении кибератак, киберхищениях или их финансировании, Москва и Пекин отвергают все обвинения, называя их неприемлемыми. МИД КНР призвал международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила. А РФ не раз призывала США к диалогу по кибербезопасности.Как заявляли ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа нет, это неприемлемая, вредная позиция.
https://ria.ru/20210714/peskov-1741227488.html
https://ria.ru/20210715/khakery-1741391835.html
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россия, нато, мид кнр, москва, сша, технологии, в мире
В США прокомментировали блокировку сайтов хакеров REvil
В США назвали блокировку сайтов хакеров REvil положительным моментом
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США
обратили внимание на сообщения о блокировке сайтов хакеров REvil, это положительный момент, ждут наказания для киберпреступников, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
"Мы видим, что инфраструктура REvil не работает, и, возможно, в даркнете заблокирован аккаунт официального представителя группировки. Мы думаем, что это очень положительный момент. Это группа, которая оказала огромное негативное влияние на пострадавших по всему миру", - сказал он.
Администрация США будет стремиться к не только отключению инфраструктуры преступников, но и к привлечению их к ответственности.
США, Япония
, Великобритания
, ЕС и НАТО
, согласно заявлению администрации, приписывают министерству госбезопасности Китая
сотрудничество с наемными хакерами и несанкционированную вредоносную деятельность в киберсфере по всему миру, заявил представитель администрации.
Он добавил, что США в контактах с Россией
подчеркивают ее ответственность за якобы действующих с территории РФ хакеров.
"Мы продолжаем доводить до сведения российского правительства, что мы считаем Россию ответственной за действия, совершаемые преступниками", - сказал представитель администрации.
По его словам, привлечение России и других к ответственности за действия хакеров является частью сотрудничества США с другими странами. "Мы не прекратим эту деятельность, как по щелчку выключателя", - сказал он.
Западные страны регулярно обвиняют Россию и Китай в осуществлении кибератак, киберхищениях или их финансировании, Москва
и Пекин
отвергают все обвинения, называя их неприемлемыми. МИД КНР
призвал международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила. А РФ не раз призывала США к диалогу по кибербезопасности.
Как заявляли ранее в МИД РФ, Москва направила США более 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, но ответа нет, это неприемлемая, вредная позиция.