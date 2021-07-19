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В Красноярске археологи нашли бивень мамонта
В Красноярске археологи нашли бивень мамонта - РИА Новости, 19.07.2021
В Красноярске археологи нашли бивень мамонта
Археологи нашли бивень мамонта длиной более 1 метра при раскопках стоянки эпохи палеолита в окрестностях Красноярска, сообщил РИА Новости директор АНО... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T07:28
2021-07-19T07:28
2021-07-19T07:28
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КРАСНОЯРСК, 19 июл - РИА Новости. Археологи нашли бивень мамонта длиной более 1 метра при раскопках стоянки эпохи палеолита в окрестностях Красноярска, сообщил РИА Новости директор АНО "Археологическое исследование Сибири" Тимофей Ключников.Археологические исследования на Афонтовой горе начались в 1884 году. Более чем за столетний период изысканий была выявлена масса артефактов, в частности каменные и костяные орудия, кости животных и человека. Были получены данные, свидетельствующие о том, что человек приручил собаку 15-17 тысяч лет назад. На сегодняшний день здесь выделено восемь культурных слоев.
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россия, красноярск, общество
В Красноярске археологи нашли бивень мамонта
В Красноярске археологи нашли метровый бивень мамонта на стоянке "Афонтова гора"