https://ria.ru/20210719/biven-1741790493.html

В Красноярске археологи нашли бивень мамонта

В Красноярске археологи нашли бивень мамонта - РИА Новости, 19.07.2021

В Красноярске археологи нашли бивень мамонта

Археологи нашли бивень мамонта длиной более 1 метра при раскопках стоянки эпохи палеолита в окрестностях Красноярска, сообщил РИА Новости директор АНО... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T07:28

2021-07-19T07:28

2021-07-19T07:28

наука

россия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 19 июл - РИА Новости. Археологи нашли бивень мамонта длиной более 1 метра при раскопках стоянки эпохи палеолита в окрестностях Красноярска, сообщил РИА Новости директор АНО "Археологическое исследование Сибири" Тимофей Ключников.Археологические исследования на Афонтовой горе начались в 1884 году. Более чем за столетний период изысканий была выявлена масса артефактов, в частности каменные и костяные орудия, кости животных и человека. Были получены данные, свидетельствующие о том, что человек приручил собаку 15-17 тысяч лет назад. На сегодняшний день здесь выделено восемь культурных слоев.

https://ria.ru/20210711/sudno-1740822450.html

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россия, красноярск, общество