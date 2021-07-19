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https://ria.ru/20210719/biolaboratoriya-1741791333.html
Полмиллиона китайцев потребовали у ВОЗ проверить биолабораторию в США
Полмиллиона китайцев потребовали у ВОЗ проверить биолабораторию в США - РИА Новости, 19.07.2021
Полмиллиона китайцев потребовали у ВОЗ проверить биолабораторию в США
Более полумиллиона пользователей интернета в КНР подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T07:57
2021-07-19T11:22
чжао лицзянь
тедрос адханом гебрейесус
воз
мид кнр
вашингтон (город)
ухань
сша
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более полумиллиона пользователей интернета в КНР подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы "предотвратить будущие эпидемии", сообщает китайская газета Global Times.Ранее, как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Впоследствии он заявил, что организация намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года.В открытом письме жителей КНР говорится, что для предотвращения следующей эпидемии ВОЗ необходимо обратить внимание на лаборатории, которые исследуют опасные вирусы или биохимическое оружие. Особым образом в письме выделен Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде, где, как утверждается, содержатся опасные и заразные вирусы — Эбола, SARS, MERS и оспа. Утечка любого из них может привести к тяжелым последствиям."Осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка до вспышки эпидемии COVID-19, однако подробную информацию США не разглашают под предлогом национальной безопасности", — говорится в письме.Отмечается, что Китай разрешил вирусологам из западных стран и представителям СМИ США посетить Уханьский институт вирусологии, а США не открыли лабораторию на базе Форт-Детрик и не "поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США".Американская лаборатория, как пишет газета, была временно закрыта в 2019 году после проверки Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Причиной назывались "проблемы инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод", но объяснение было, по мнению издания, недостаточно убедительно. Только выяснив происхождение вируса, мир может устранить потенциальные опасности и избежать следующих вспышек эпидемии, пишет газета.Группа китайских пользователей подготовила письмо и попросила газету опубликовать его в соцсетях, что и было сделано в субботу, 17 июля. За сутки оно набрало более 500 тысяч подписей.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в документе говорится, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Альтернативную версию происхождения — прямую передачу человеку от животного — специалисты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможным" вариант возникновения новой инфекции через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам делать научные выводы, говорит лишь о том, что Вашингтон не интересует правда.
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чжао лицзянь, тедрос адханом гебрейесус, воз, мид кнр, вашингтон (город), ухань, сша, в мире
07:57 19.07.2021 (обновлено: 11:22 19.07.2021)
 
Полмиллиона китайцев потребовали у ВОЗ проверить биолабораторию в США

Более полумиллиона китайцев подписали письмо в ВОЗ, требуя проверить биолабораторию США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрохожие на улице Пекина, Китай
Прохожие на улице Пекина, Китай - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более полумиллиона пользователей интернета в КНР подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы "предотвратить будущие эпидемии", сообщает китайская газета Global Times.
Ранее, как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Впоследствии он заявил, что организация намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года.
В открытом письме жителей КНР говорится, что для предотвращения следующей эпидемии ВОЗ необходимо обратить внимание на лаборатории, которые исследуют опасные вирусы или биохимическое оружие. Особым образом в письме выделен Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде, где, как утверждается, содержатся опасные и заразные вирусы — Эбола, SARS, MERS и оспа. Утечка любого из них может привести к тяжелым последствиям.
"Осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка до вспышки эпидемии COVID-19, однако подробную информацию США не разглашают под предлогом национальной безопасности", — говорится в письме.
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Отмечается, что Китай разрешил вирусологам из западных стран и представителям СМИ США посетить Уханьский институт вирусологии, а США не открыли лабораторию на базе Форт-Детрик и не "поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США".
Американская лаборатория, как пишет газета, была временно закрыта в 2019 году после проверки Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Причиной назывались "проблемы инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод", но объяснение было, по мнению издания, недостаточно убедительно. Только выяснив происхождение вируса, мир может устранить потенциальные опасности и избежать следующих вспышек эпидемии, пишет газета.
Группа китайских пользователей подготовила письмо и попросила газету опубликовать его в соцсетях, что и было сделано в субботу, 17 июля. За сутки оно набрало более 500 тысяч подписей.
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ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в документе говорится, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Альтернативную версию происхождения — прямую передачу человеку от животного — специалисты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможным" вариант возникновения новой инфекции через охлажденные продукты.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам делать научные выводы, говорит лишь о том, что Вашингтон не интересует правда.
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