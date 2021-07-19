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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210719/benzin-1741860596.html
В "Лукойле" назвали условие снижения цен на бензин до 20 рублей за литр
В "Лукойле" назвали условие снижения цен на бензин до 20 рублей за литр - РИА Новости, 19.07.2021
В "Лукойле" назвали условие снижения цен на бензин до 20 рублей за литр
При определенном курсе валют бензин в России может подешеветь до 20 рублей за литр, заявил журналистам вице-президент и совладелец компании "Лукойл" Леонид... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:17
2021-07-19T15:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
леонид федун
лукойл
экономика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При определенном курсе валют бензин в России может подешеветь до 20 рублей за литр, заявил журналистам вице-президент и совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун.По его словам, это возможно, если евро, например, тоже будет стоит 20 или 30 рублей."Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения", — сказал Федун.Он добавил, что в ближайшие двадцать лет российский рынок останется рынком моторного топлива, но его качество будет постоянно повышаться. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжат доминировать, но они будут становиться все более экологичными, а постепенно появятся и гибридные авто, позволяющие экономить топливо.В июне средняя цена бензина в России выросла на 0,58 процента по сравнению с маем и на 4,44 процента — с начала года. При этом биржевая цена марки Аи-92 в последние две недели несколько раз обновила исторический рекорд, Аи-95 и дизтопливо также торговались близко к рекордным значениям.Сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфер. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/benzin-1741254982.html
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россия, цены на нефть, леонид федун, лукойл, экономика
14:17 19.07.2021 (обновлено: 15:03 19.07.2021)
 
В "Лукойле" назвали условие снижения цен на бензин до 20 рублей за литр

Совладелец "Лукойла" Федун: цена бензина опустится до 20 рублей за литр при определенном курсе валют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При определенном курсе валют бензин в России может подешеветь до 20 рублей за литр, заявил журналистам вице-президент и совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун.
По его словам, это возможно, если евро, например, тоже будет стоит 20 или 30 рублей.
"Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 20. Но другое дело, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения", — сказал Федун.
Он добавил, что в ближайшие двадцать лет российский рынок останется рынком моторного топлива, но его качество будет постоянно повышаться. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжат доминировать, но они будут становиться все более экологичными, а постепенно появятся и гибридные авто, позволяющие экономить топливо.
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В июне средняя цена бензина в России выросла на 0,58 процента по сравнению с маем и на 4,44 процента — с начала года. При этом биржевая цена марки Аи-92 в последние две недели несколько раз обновила исторический рекорд, Аи-95 и дизтопливо также торговались близко к рекордным значениям.
Сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфер. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьЛеонид ФедунЛУКОЙЛЭкономика
 
 
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