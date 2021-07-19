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Распространение коронавируса
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Беглов призвал сохранить темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге
Беглов призвал сохранить темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге - РИА Новости, 19.07.2021
Беглов призвал сохранить темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге
Достаточный запас вакцины от коронавируса создан в Санкт-Петербурге, важно сохранить высокие темпы вакцинации, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:45
2021-07-19T18:45
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Достаточный запас вакцины от коронавируса создан в Санкт-Петербурге, важно сохранить высокие темпы вакцинации, сообщил губернатор города Александр Беглов."В городе есть достаточный запас вакцины, прививочные пункты открыты не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Делаем все, чтобы процесс записи на прививку и сама вакцинация были максимально доступны и удобны. Прошу всех, кто еще не вакцинировался, сделать это", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".По словам Беглова, важно сохранить в Петербурге высокие темпы вакцинации."Наступила середина лета. В Петербурге по-прежнему стоит хорошая погода, но эпидемия продолжает ограничивать нашу жизнь. Сейчас особенно важно сохранить высокие темпы вакцинации. Чем более ответственными и организованными мы будем, тем больше людей сохранит здоровье и жизнь", - сказал губернатор.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество
18:45 19.07.2021
 
Беглов призвал сохранить темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге

Губернатор Беглов: в Петербурге достаточный запас вакцины от COVID-19, важно сохранить темпы

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Петербурга Александр Беглов
Губернатор Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Достаточный запас вакцины от коронавируса создан в Санкт-Петербурге, важно сохранить высокие темпы вакцинации, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"В городе есть достаточный запас вакцины, прививочные пункты открыты не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Делаем все, чтобы процесс записи на прививку и сама вакцинация были максимально доступны и удобны. Прошу всех, кто еще не вакцинировался, сделать это", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
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По словам Беглова, важно сохранить в Петербурге высокие темпы вакцинации.
"Наступила середина лета. В Петербурге по-прежнему стоит хорошая погода, но эпидемия продолжает ограничивать нашу жизнь. Сейчас особенно важно сохранить высокие темпы вакцинации. Чем более ответственными и организованными мы будем, тем больше людей сохранит здоровье и жизнь", - сказал губернатор.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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