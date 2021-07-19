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Беглов призвал сохранить темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге

Беглов призвал сохранить темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге - РИА Новости, 19.07.2021

Беглов призвал сохранить темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге

Достаточный запас вакцины от коронавируса создан в Санкт-Петербурге, важно сохранить высокие темпы вакцинации, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:45

2021-07-19T18:45

2021-07-19T18:45

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вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Достаточный запас вакцины от коронавируса создан в Санкт-Петербурге, важно сохранить высокие темпы вакцинации, сообщил губернатор города Александр Беглов."В городе есть достаточный запас вакцины, прививочные пункты открыты не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Делаем все, чтобы процесс записи на прививку и сама вакцинация были максимально доступны и удобны. Прошу всех, кто еще не вакцинировался, сделать это", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".По словам Беглова, важно сохранить в Петербурге высокие темпы вакцинации."Наступила середина лета. В Петербурге по-прежнему стоит хорошая погода, но эпидемия продолжает ограничивать нашу жизнь. Сейчас особенно важно сохранить высокие темпы вакцинации. Чем более ответственными и организованными мы будем, тем больше людей сохранит здоровье и жизнь", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20210712/kovivak-1740995020.html

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