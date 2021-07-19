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Сбившая детей в Москве девушка расплакалась в зале суда
Сбившая детей в Москве девушка расплакалась в зале суда - РИА Новости, 19.07.2021
Сбившая детей в Москве девушка расплакалась в зале суда
Валерия Башкирова, обвиняемая в ДТП на улице Авиаторов, в результате которого погибли двое детей, расплакалась во время заседания Тверского районного суда... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:39
2021-07-19T23:09
дтп с тремя детьми в солнцево
валерия башкирова
россия
москва
дтп
происшествия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Валерия Башкирова, обвиняемая в ДТП на улице Авиаторов, в результате которого погибли двое детей, расплакалась во время заседания Тверского районного суда Москвы.Сегодня ее отправили в СИЗО на два месяца. Изначально девушку заключили под домашний арест, однако прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.ДТП в Москве произошло 16 июля. Находившаяся за рулем Mazda Башкирова сбила на пешеходном переходе трех детей возрастом от пяти лет до девяти месяцев. Двое старших детей впоследствии скончались в больнице.
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Валерия Башкирова рыдает на заседании суда
Реакция Валерии Башкировой на решение суда, отправившего ее под арест на два месяца.
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дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, россия, москва, дтп, происшествия
20:39 19.07.2021 (обновлено: 23:09 19.07.2021)
 
Сбившая детей в Москве девушка расплакалась в зале суда

Арестованная на два месяца Валерия Башкирова, сбившая детей в Москве, расплакалась в суде

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Валерия Башкирова, обвиняемая в ДТП на улице Авиаторов, в результате которого погибли двое детей, расплакалась во время заседания Тверского районного суда Москвы.
Сегодня ее отправили в СИЗО на два месяца. Изначально девушку заключили под домашний арест, однако прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.
ДТП в Москве произошло 16 июля. Находившаяся за рулем Mazda Башкирова сбила на пешеходном переходе трех детей возрастом от пяти лет до девяти месяцев. Двое старших детей впоследствии скончались в больнице.
Валерия Башкирова в суде - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 14:36
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ДТП с тремя детьми в СолнцевоВалерия БашкироваРоссияМоскваДТППроисшествия
 
 
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