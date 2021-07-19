https://ria.ru/20210719/bashkirova-1741940355.html

Сбившая детей в Москве девушка расплакалась в зале суда

Сбившая детей в Москве девушка расплакалась в зале суда - РИА Новости, 19.07.2021

Сбившая детей в Москве девушка расплакалась в зале суда

Валерия Башкирова, обвиняемая в ДТП на улице Авиаторов, в результате которого погибли двое детей, расплакалась во время заседания Тверского районного суда... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:39

2021-07-19T20:39

2021-07-19T23:09

дтп с тремя детьми в солнцево

валерия башкирова

россия

москва

дтп

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Валерия Башкирова, обвиняемая в ДТП на улице Авиаторов, в результате которого погибли двое детей, расплакалась во время заседания Тверского районного суда Москвы.Сегодня ее отправили в СИЗО на два месяца. Изначально девушку заключили под домашний арест, однако прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.ДТП в Москве произошло 16 июля. Находившаяся за рулем Mazda Башкирова сбила на пешеходном переходе трех детей возрастом от пяти лет до девяти месяцев. Двое старших детей впоследствии скончались в больнице.

https://ria.ru/20210719/dtp-1741866443.html

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Валерия Башкирова рыдает на заседании суда Реакция Валерии Башкировой на решение суда, отправившего ее под арест на два месяца. 2021-07-19T20:39 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, россия, москва, дтп, происшествия