https://ria.ru/20210719/avtovaz-1741809281.html

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Niva

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Niva - РИА Новости, 19.07.2021

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta и Niva

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей семейства Granta и Niva после простоя 16 июля из-за дефицита электронных компонентов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:45

2021-07-19T10:45

2021-07-19T10:58

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renault s.a

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МОСКВА, 19 июля - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей семейства Granta и Niva после простоя 16 июля из-за дефицита электронных компонентов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании."Работа сборочных линий по производству автомобилей семейств Granta и Niva возобновлена", - сказал он.Это была четвертая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих. В компании уточняли, что речь идет о недопоставке электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара"."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/avto-1737892534.html

https://ria.ru/20210621/avtovaz-1737841708.html

тольятти

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авто, автоваз, renault s.a, тольятти, ижевск, экономика