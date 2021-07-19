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Далеко не уедешь. Россиян предупреждают: автомобиль станет роскошью
Далеко не уедешь. Россиян предупреждают: автомобиль станет роскошью - РИА Новости, 19.07.2021
Далеко не уедешь. Россиян предупреждают: автомобиль станет роскошью
Цены на автомобили разгоняются — с пробегом подорожали уже на четверть. На рынке — дефицит, с логистикой — проблемы, рубль слабеет, а инфляция, наоборот,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:00
2021-07-19T08:03
авто
центральный банк рф (цб рф)
китай
сша
экономика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Цены на автомобили разгоняются — с пробегом подорожали уже на четверть. На рынке — дефицит, с логистикой — проблемы, рубль слабеет, а инфляция, наоборот, набирает силу. Ситуацию усугубила и торговая война между Китаем и США — стало меньше полупроводниковых чипов, необходимых в автопроме. Вернется ли личный транспорт в категорию "роскошь", разбиралось РИА Новости.Пересели на подержанные машиныВ июне в среднем автомобили на вторичном рынке стоили 747,7 тысячи рублей. В том же месяце годом ранее — 605,3. По сравнению с маем подорожали на 0,8 процента.Цены на подержанные машины разгоняются на фоне дефицита новых. В пандемию многие заводы по всему миру сократили выпуск. И до сих пор предложение не успевает за спросом.К тому же сказалась нехватка полупроводниковых чипов: чем их больше в машине, тем она технологичнее. На изготовление одного требуется до шести месяцев.Микросхемы поступают на автозаводы не сразу. В первую очередь их получают производители смартфонов, ноутбуков, игровых приставок, наушников, устройств для умного дома, бытовой электроники. Это более прибыльные клиенты. Покупатели сметают с полок гаджеты, чтобы работать дома или учиться. Тем самым подстегивают выпуск новых. И это общемировая тенденция.Например, в прошлом году продажи американской торговой группы Consumer Tech Association достигли 442 миллиардов долларов. В 2021-м ожидают новый рекорд.Негативно на поставки полупроводников повлияло торговое противостояние между США и КНР. Американцы наложили ограничения на крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International. Компания лишилась заказчиков. При этом правительства обеих стран субсидируют производителей и быстро выделяют земли под заводы.По данным Goldman Sachs, дефицит микросхем уже затронул 169 отраслей промышленности — от выпуска стальных изделий и готовых бетонных смесей до кондиционеров, холодильников, пива. Пострадало даже производство мыла. Только в США из-за последствий мирового дефицита чипов ВВП может снизиться на процент по итогам года, прогнозируют аналитики.До автопрома доходит минимум. Из-за этого машин выпускают меньше. С проблемами столкнулись Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan, Ford, Chrysler."Спрос на новые модели в полном объеме не удовлетворяют. На старые повышают цены. Скидок нет. В результате покупатели переключились на автомобили с пробегом. Дальше — по базовым экономическим законам: если сокращается предложение, товар дорожает", — говорит Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.До сих пор нарушена логистика, взлетают котировки на металл. Кроме того, рубль слабеет, а инфляция усиливается. Россияне, чтобы сберечь деньги, по возможности покупают как новые машины, так и подержанные."Поэтому цены на легковушки продолжат расти как минимум полгода. Пока не восстановятся поставки процессоров и чипов, а автоконцерны не выйдут на допандемические показатели. Можно ждать подорожания еще как минимум на пять-шесть процентов как на новые, так и на подержанные машины", — полагает собеседник РИА Новости.По его словам, спрос немного упадет из-за более жестких ограничительных мер или мирового финансового кризиса, который сильно ударит по кошелькам потребителей. Тогда автомобили в среднем подешевеют на три-четыре процента. Но такое развитие событий маловероятно, отмечает Николай Переславский.На автокредитной иглеВ прошлом году продажи новых автомобилей в России просели более чем на девять процентов. Дилеры, желая компенсировать финансовые потери, на фоне дефицита поднимали цены. И продолжают это делать сейчас. Навязывают безальтернативные покупки автомобилей с дополнительным оборудованием. Это вносит вклад в усиление инфляционного давления.Больше всего в 2020-м продали Lada (343 тысячи штук), Kia (201 тысячу), Hyundai (163 тысячи), Renault (128 тысяч), Volkswagen (100 тысяч). Эта же пятерка лидирует и по результатам первого квартала текущего года.Однако появились очень мощные конкуренты — популярные китайские бренды Haval, Geely, Chery, Changan. Автоконцерны КНР выпускают качественный товар и дешевле, чем основные производители. "Высока вероятность смены лидеров продаж до конца года — так кризис повлиял на авторынок", — говорит Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Если дилеры продолжат поднимать цены, онлайн-продажи вытеснят традиционные. Производители уже начали реализовывать продукцию напрямую.Аналитики ожидают по итогам года сокращение рынка на пять-десять процентов. В Минпромторге, правда, настроены оптимистично. Глава ведомства Денис Мантуров рассчитывает, что продажи вырастут на четыре-пять процентов. По его словам, это поспособствует льготное автокредитование. Большинство потребителей могут позволить себе автомобиль только на заемные деньги.Объем портфеля автокредитов, по последним данным Банка России, превысил триллион рублей. Средний размер займа — свыше миллиона рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Это на 48 процентов больше, чем годом ранее.Основная доля кредитов выдается с первоначальным взносом от 20 до 50 процентов на срок более трех лет. По информации ЦБ, полная стоимость автокредита — 12,8 процента годовых. Причем, несмотря на сокращение доходов, качество займов остается довольно хорошим. Ссуд с просрочкой 90 и более дней — 6,4 процента, реструктурированных с начала пандемии — 4,3.Госпрограммы льготного автокредитования действуют до 2023-го. "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" дают скидку от десяти до 25 процентов на первый взнос при покупке новой машины отечественного производства стоимостью до полутора миллиона рублей. Но фактически лимит — девять миллиардов на дотирование — выбрали еще в марте. Минпромторг уверял, что программу продлят. Дополнительные пять миллиардов планируют выделить не раньше августа. Это позволит реализовать 50 тысяч новых машин.Все бы ничего, но на фоне стагнации экономики и падения реальных доходов покупатели рискуют угодить в кредитную кабалу. Поэтому аналитики советуют: если нет острой необходимости, повремените с приобретением автомобиля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/avto-1740046866.html
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авто, центральный банк рф (цб рф), китай, сша, экономика
08:00 19.07.2021 (обновлено: 08:03 19.07.2021)
 

Далеко не уедешь. Россиян предупреждают: автомобиль станет роскошью

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль BMW в автосалоне в Москве
Автомобиль BMW в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Цены на автомобили разгоняются — с пробегом подорожали уже на четверть. На рынке — дефицит, с логистикой — проблемы, рубль слабеет, а инфляция, наоборот, набирает силу. Ситуацию усугубила и торговая война между Китаем и США — стало меньше полупроводниковых чипов, необходимых в автопроме. Вернется ли личный транспорт в категорию "роскошь", разбиралось РИА Новости.

Пересели на подержанные машины

В июне в среднем автомобили на вторичном рынке стоили 747,7 тысячи рублей. В том же месяце годом ранее — 605,3. По сравнению с маем подорожали на 0,8 процента.
Цены на подержанные машины разгоняются на фоне дефицита новых. В пандемию многие заводы по всему миру сократили выпуск. И до сих пор предложение не успевает за спросом.
К тому же сказалась нехватка полупроводниковых чипов: чем их больше в машине, тем она технологичнее. На изготовление одного требуется до шести месяцев.
Микросхемы поступают на автозаводы не сразу. В первую очередь их получают производители смартфонов, ноутбуков, игровых приставок, наушников, устройств для умного дома, бытовой электроники. Это более прибыльные клиенты. Покупатели сметают с полок гаджеты, чтобы работать дома или учиться. Тем самым подстегивают выпуск новых. И это общемировая тенденция.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСборка автомобиля Renault Arkana на автозаводе Renault в Москве
Сборка автомобиля Renault Arkana на автозаводе Renault в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сборка автомобиля Renault Arkana на автозаводе Renault в Москве
Например, в прошлом году продажи американской торговой группы Consumer Tech Association достигли 442 миллиардов долларов. В 2021-м ожидают новый рекорд.
Негативно на поставки полупроводников повлияло торговое противостояние между США и КНР. Американцы наложили ограничения на крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International. Компания лишилась заказчиков. При этом правительства обеих стран субсидируют производителей и быстро выделяют земли под заводы.
По данным Goldman Sachs, дефицит микросхем уже затронул 169 отраслей промышленности — от выпуска стальных изделий и готовых бетонных смесей до кондиционеров, холодильников, пива. Пострадало даже производство мыла. Только в США из-за последствий мирового дефицита чипов ВВП может снизиться на процент по итогам года, прогнозируют аналитики.
До автопрома доходит минимум. Из-за этого машин выпускают меньше. С проблемами столкнулись Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan, Ford, Chrysler.
"Спрос на новые модели в полном объеме не удовлетворяют. На старые повышают цены. Скидок нет. В результате покупатели переключились на автомобили с пробегом. Дальше — по базовым экономическим законам: если сокращается предложение, товар дорожает", — говорит Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом
Машины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Машины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом
До сих пор нарушена логистика, взлетают котировки на металл. Кроме того, рубль слабеет, а инфляция усиливается. Россияне, чтобы сберечь деньги, по возможности покупают как новые машины, так и подержанные.
"Поэтому цены на легковушки продолжат расти как минимум полгода. Пока не восстановятся поставки процессоров и чипов, а автоконцерны не выйдут на допандемические показатели. Можно ждать подорожания еще как минимум на пять-шесть процентов как на новые, так и на подержанные машины", — полагает собеседник РИА Новости.
По его словам, спрос немного упадет из-за более жестких ограничительных мер или мирового финансового кризиса, который сильно ударит по кошелькам потребителей. Тогда автомобили в среднем подешевеют на три-четыре процента. Но такое развитие событий маловероятно, отмечает Николай Переславский.

На автокредитной игле

В прошлом году продажи новых автомобилей в России просели более чем на девять процентов. Дилеры, желая компенсировать финансовые потери, на фоне дефицита поднимали цены. И продолжают это делать сейчас. Навязывают безальтернативные покупки автомобилей с дополнительным оборудованием. Это вносит вклад в усиление инфляционного давления.
Больше всего в 2020-м продали Lada (343 тысячи штук), Kia (201 тысячу), Hyundai (163 тысячи), Renault (128 тысяч), Volkswagen (100 тысяч). Эта же пятерка лидирует и по результатам первого квартала текущего года.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает салон автомобиля Lada Granta Cross
Посетитель осматривает салон автомобиля Lada Granta Cross - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посетитель осматривает салон автомобиля Lada Granta Cross
Однако появились очень мощные конкуренты — популярные китайские бренды Haval, Geely, Chery, Changan. Автоконцерны КНР выпускают качественный товар и дешевле, чем основные производители. "Высока вероятность смены лидеров продаж до конца года — так кризис повлиял на авторынок", — говорит Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Если дилеры продолжат поднимать цены, онлайн-продажи вытеснят традиционные. Производители уже начали реализовывать продукцию напрямую.
Аналитики ожидают по итогам года сокращение рынка на пять-десять процентов. В Минпромторге, правда, настроены оптимистично. Глава ведомства Денис Мантуров рассчитывает, что продажи вырастут на четыре-пять процентов. По его словам, это поспособствует льготное автокредитование. Большинство потребителей могут позволить себе автомобиль только на заемные деньги.
Объем портфеля автокредитов, по последним данным Банка России, превысил триллион рублей. Средний размер займа — свыше миллиона рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Это на 48 процентов больше, чем годом ранее.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис" в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа мегамолла "ТрансТехСервис" в Казани
Основная доля кредитов выдается с первоначальным взносом от 20 до 50 процентов на срок более трех лет. По информации ЦБ, полная стоимость автокредита — 12,8 процента годовых. Причем, несмотря на сокращение доходов, качество займов остается довольно хорошим. Ссуд с просрочкой 90 и более дней — 6,4 процента, реструктурированных с начала пандемии — 4,3.
Госпрограммы льготного автокредитования действуют до 2023-го. "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" дают скидку от десяти до 25 процентов на первый взнос при покупке новой машины отечественного производства стоимостью до полутора миллиона рублей. Но фактически лимит — девять миллиардов на дотирование — выбрали еще в марте. Минпромторг уверял, что программу продлят. Дополнительные пять миллиардов планируют выделить не раньше августа. Это позволит реализовать 50 тысяч новых машин.
Все бы ничего, но на фоне стагнации экономики и падения реальных доходов покупатели рискуют угодить в кредитную кабалу. Поэтому аналитики советуют: если нет острой необходимости, повремените с приобретением автомобиля.
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 10:23В России
Машины с пробегом подорожали в России
 
АвтоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КитайСШАЭкономика
 
 
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