https://ria.ru/20210719/avariya-1741865995.html
Юрист: москвичка, сбившая детей получит отсрочку, если забеременеет
Юрист: москвичка, сбившая детей получит отсрочку, если забеременеет - РИА Новости, 19.07.2021
Юрист: москвичка, сбившая детей получит отсрочку, если забеременеет
Москвичке, сбившей нескольких детей в Солнцево, грозит до семи лет колонии, но она может получить отсрочку наказания, "если успеет забеременеть", объяснил РИА... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:35
2021-07-19T14:35
2021-07-19T14:35
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Москвичке, сбившей нескольких детей в Солнцево, грозит до семи лет колонии, но она может получить отсрочку наказания, "если успеет забеременеть", объяснил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".ДТП на улице Авиаторов произошло в минувшую пятницу, 16 июля: Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила трех маленьких детей, от пяти лет до девяти месяцев, на пешеходном переходе. Основной удар приняли на себя старшие дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Двое старших детей впоследствии скончались в больнице."Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. ... Но если она успеет забеременеть, то может надеяться на отсрочку в исполнении приговора. То есть женщина, имеющая несовершеннолетних детей или беременная, ей предоставляется отсрочка", - сказал Неупокоев.Если в течение срока отсрочки девушка не совершит преступлений, то судимость может быть снята или погашена, "теоретически такое возможно", уточнил он."Но ориентировочно, обычно при наличии трупов, всегда по ДТП дается реальный срок, обычно в колонии-поселении. Там более щадящий режим. В таких ситуациях обычно дается в районе четырех лет", - пояснил собеседник агентства.По предварительным данным, в момент аварии девушка была пьяна, заявлял РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. Сейчас Башкирова находится под домашним арестом. Как отмечали в ГАИ, она получила водительские права в прошлом году.
https://ria.ru/20210719/avtobus-1741824303.html
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москва, происшествия
Юрист: москвичка, сбившая детей получит отсрочку, если забеременеет
Юрист: сбившая детей москвичка может получить отсрочку, "если успеет забеременеть"
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Москвичке, сбившей нескольких детей в Солнцево, грозит до семи лет колонии, но она может получить отсрочку наказания, "если успеет забеременеть", объяснил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".
ДТП на улице Авиаторов произошло в минувшую пятницу, 16 июля: Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила трех маленьких детей, от пяти лет до девяти месяцев, на пешеходном переходе. Основной удар приняли на себя старшие дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Двое старших детей впоследствии скончались в больнице.
"Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. ... Но если она успеет забеременеть, то может надеяться на отсрочку в исполнении приговора. То есть женщина, имеющая несовершеннолетних детей или беременная, ей предоставляется отсрочка", - сказал Неупокоев.
Если в течение срока отсрочки девушка не совершит преступлений, то судимость может быть снята или погашена, "теоретически такое возможно", уточнил он.
"Но ориентировочно, обычно при наличии трупов, всегда по ДТП дается реальный срок, обычно в колонии-поселении. Там более щадящий режим. В таких ситуациях обычно дается в районе четырех лет", - пояснил собеседник агентства.
По предварительным данным, в момент аварии девушка была пьяна, заявлял РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. Сейчас Башкирова находится под домашним арестом. Как отмечали в ГАИ, она получила водительские права в прошлом году.