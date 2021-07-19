https://ria.ru/20210719/avariya-1741801522.html

В Воронежской области три человека погибли в ДТП

В Воронежской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 19.07.2021

В Воронежской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Воронежской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:03

2021-07-19T10:03

2021-07-19T10:10

гумвд

volvo ab

воронежская область

луганск

хохольский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Воронежской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.Авария произошла в 6.10 мск понедельника в Хохольском районе на 45-м километре автодороги Воронеж - Луганск."По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Веста" допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем Volvo под управлением 37-летнего жителя рабочего поселка Хохольский", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП погибли 21-летняя пассажирка легкового автомобиля, водитель и еще один пассажир.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

https://ria.ru/20210719/dtp-1741785223.html

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воронежская область

луганск

хохольский район

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гумвд, volvo ab, воронежская область, луганск, хохольский район, происшествия