https://ria.ru/20210719/astrazeneca-1741901489.html
Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca
Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 19.07.2021
Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca
Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca, подтвердили РИА Новости в министерстве здравоохранения. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:57
2021-07-19T16:57
2021-07-19T16:59
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МАДРИД, 19 июл – РИА Новости. Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca, подтвердили РИА Новости в министерстве здравоохранения.Там пояснили, что в настоящее время эта вакцина лишь передается автономным сообществам, чтобы "завершить вакцинацию жителей старше 60 лет". В возрастной группе от 60 до 69 лет 78% уже полностью привиты (одну дозу получили 95,6%), в возрастной группе от 70 до 79 лет – 97,6%, старше 80 лет – 100%.Изначально предполагалось, что Испания приобретет 31 миллион вакцин AstraZeneca, однако из-за побочных эффектов было принято решение отказаться от нее, и в страну были поставлены лишь 10,3 миллиона вакцин, по меньшей мере одну дозу получили 5 миллионов человек, обе дозы – 3,9 миллиона.Оставшуюся вакцину AstraZeneca передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).Всего в стране полностью привиты 23,4 миллиона человек, хотя бы одна доза вакцины введена 29 миллионам пациентов (население страны 47 миллионов).
https://ria.ru/20210701/astrazeneca-1739363089.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , испания, в мире
16:57 19.07.2021 (обновлено: 16:59 19.07.2021)
Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca
Минздрав Испании отказался от дальнейших закупок вакцины AstraZeneca
МАДРИД, 19 июл – РИА Новости. Испания
больше не будет закупать вакцину AstraZeneca
, подтвердили РИА Новости в министерстве здравоохранения.
Там пояснили, что в настоящее время эта вакцина лишь передается автономным сообществам, чтобы "завершить вакцинацию жителей старше 60 лет". В возрастной группе от 60 до 69 лет 78% уже полностью привиты (одну дозу получили 95,6%), в возрастной группе от 70 до 79 лет – 97,6%, старше 80 лет – 100%.
Изначально предполагалось, что Испания приобретет 31 миллион вакцин AstraZeneca, однако из-за побочных эффектов было принято решение отказаться от нее, и в страну были поставлены лишь 10,3 миллиона вакцин, по меньшей мере одну дозу получили 5 миллионов человек, обе дозы – 3,9 миллиона.
Оставшуюся вакцину AstraZeneca передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).
Всего в стране полностью привиты 23,4 миллиона человек, хотя бы одна доза вакцины введена 29 миллионам пациентов (население страны 47 миллионов).