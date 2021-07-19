https://ria.ru/20210719/astrazeneca-1741901489.html

Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca

Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 19.07.2021

Испания отказалась от закупок вакцины AstraZeneca

Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca, подтвердили РИА Новости в министерстве здравоохранения. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:57

2021-07-19T16:57

2021-07-19T16:59

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МАДРИД, 19 июл – РИА Новости. Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca, подтвердили РИА Новости в министерстве здравоохранения.Там пояснили, что в настоящее время эта вакцина лишь передается автономным сообществам, чтобы "завершить вакцинацию жителей старше 60 лет". В возрастной группе от 60 до 69 лет 78% уже полностью привиты (одну дозу получили 95,6%), в возрастной группе от 70 до 79 лет – 97,6%, старше 80 лет – 100%.Изначально предполагалось, что Испания приобретет 31 миллион вакцин AstraZeneca, однако из-за побочных эффектов было принято решение отказаться от нее, и в страну были поставлены лишь 10,3 миллиона вакцин, по меньшей мере одну дозу получили 5 миллионов человек, обе дозы – 3,9 миллиона.Оставшуюся вакцину AstraZeneca передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).Всего в стране полностью привиты 23,4 миллиона человек, хотя бы одна доза вакцины введена 29 миллионам пациентов (население страны 47 миллионов).

https://ria.ru/20210701/astrazeneca-1739363089.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , испания, в мире