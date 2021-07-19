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Суд в Москве частично удовлетворил иск ВТБ к генералу Арсланову
Суд в Москве частично удовлетворил иск ВТБ к генералу Арсланову - РИА Новости, 19.07.2021
Суд в Москве частично удовлетворил иск ВТБ к генералу Арсланову
Хорошевский суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск банка ВТБ и взыскал с обвиняемого в коррупционных преступлениях генерала Халила Арсланова долг по РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T21:17
2021-07-19T21:17
россия
ипотека
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
втб
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск банка ВТБ и взыскал с обвиняемого в коррупционных преступлениях генерала Халила Арсланова долг по просрочке за уплату ипотеки более 4,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в суде.Кроме того, была взыскана сумма госпошлины в размере 30 тысяч рублей.Также, в своем заявлении банк просил расторгнуть кредитный договор, а также установить залог на квартиру, однако суд отказал в этих требованиях.В картотеке дел суда также стоит отметка о решении по делу, одна не опубликован текст.СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".
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россия, ипотека, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), втб, москва, происшествия
21:17 19.07.2021
 
Суд в Москве частично удовлетворил иск ВТБ к генералу Арсланову

Суд в Москве взыскал с генерала Арсланова более 4,4 миллионов рублей долга по ипотечной квартире

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск банка ВТБ и взыскал с обвиняемого в коррупционных преступлениях генерала Халила Арсланова долг по просрочке за уплату ипотеки более 4,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил иск частично и взыскал солидарно (с Арсланова Халила и его супруги Финизы Фагимовны) 4 миллиона 427 тысяч 925 рублей 52 копейки",- рассказал собеседник агентства.
Кроме того, была взыскана сумма госпошлины в размере 30 тысяч рублей.
Также, в своем заявлении банк просил расторгнуть кредитный договор, а также установить залог на квартиру, однако суд отказал в этих требованиях.
В картотеке дел суда также стоит отметка о решении по делу, одна не опубликован текст.
СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.
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Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".
 
РоссияИпотекаВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)ВТБМоскваПроисшествия
 
 
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