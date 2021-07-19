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Суд в Москве частично удовлетворил иск ВТБ к генералу Арсланову

Суд в Москве частично удовлетворил иск ВТБ к генералу Арсланову - РИА Новости, 19.07.2021

Суд в Москве частично удовлетворил иск ВТБ к генералу Арсланову

Хорошевский суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск банка ВТБ и взыскал с обвиняемого в коррупционных преступлениях генерала Халила Арсланова долг по РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T21:17

2021-07-19T21:17

2021-07-19T21:17

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск банка ВТБ и взыскал с обвиняемого в коррупционных преступлениях генерала Халила Арсланова долг по просрочке за уплату ипотеки более 4,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в суде.Кроме того, была взыскана сумма госпошлины в размере 30 тысяч рублей.Также, в своем заявлении банк просил расторгнуть кредитный договор, а также установить залог на квартиру, однако суд отказал в этих требованиях.В картотеке дел суда также стоит отметка о решении по делу, одна не опубликован текст.СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".

https://realty.ria.ru/20210528/ipoteka-1734580006.html

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россия, ипотека, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), втб, москва, происшествия