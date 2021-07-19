https://ria.ru/20210719/armiya-1741894580.html
Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии
Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии - РИА Новости, 19.07.2021
Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии
Представители генеральных штабов Армении и РФ подписали меморандум о взаимодействии по итогам прошедших в Ереване переговоров, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:28
2021-07-19T16:28
2021-07-19T16:28
россия
вооруженные силы рф
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Представители генеральных штабов Армении и РФ подписали меморандум о взаимодействии по итогам прошедших в Ереване переговоров, сообщили в понедельник в армянском оборонном ведомстве.Отмечается, что с целью проведения штабных переговоров между вооруженными силами Армении и России с пятидневным визитом в Ереване находилась делегация, возглавляемая заместителем начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым."Семнадцатого июля были подведены итоги штабных переговоров. Возглавляемая Истраковым делегация рассказала о результатах переговоров, обозначила дальнейшие шаги. Начальник генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян поблагодарил российскую делегацию за тесное сотрудничество. Были обсуждены дальнейшие направления армяно-российского военного сотрудничества, подписан меморандум о взаимодействии", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
https://ria.ru/20210717/armeniya-1741653680.html
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россия, вооруженные силы рф, ереван, армения
Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии
Представители генштабов Армении и России подписали меморандум о взаимодействии