https://ria.ru/20210719/armiya-1741894580.html

Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии

Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии - РИА Новости, 19.07.2021

Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии

Представители генеральных штабов Армении и РФ подписали меморандум о взаимодействии по итогам прошедших в Ереване переговоров, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:28

2021-07-19T16:28

2021-07-19T16:28

россия

вооруженные силы рф

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Представители генеральных штабов Армении и РФ подписали меморандум о взаимодействии по итогам прошедших в Ереване переговоров, сообщили в понедельник в армянском оборонном ведомстве.Отмечается, что с целью проведения штабных переговоров между вооруженными силами Армении и России с пятидневным визитом в Ереване находилась делегация, возглавляемая заместителем начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым."Семнадцатого июля были подведены итоги штабных переговоров. Возглавляемая Истраковым делегация рассказала о результатах переговоров, обозначила дальнейшие шаги. Начальник генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян поблагодарил российскую делегацию за тесное сотрудничество. Были обсуждены дальнейшие направления армяно-российского военного сотрудничества, подписан меморандум о взаимодействии", - говорится в сообщении на сайте минобороны.

https://ria.ru/20210717/armeniya-1741653680.html

россия

ереван

армения

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россия, вооруженные силы рф, ереван, армения