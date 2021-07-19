Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/armiya-1741894580.html
Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии
Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии - РИА Новости, 19.07.2021
Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии
Представители генеральных штабов Армении и РФ подписали меморандум о взаимодействии по итогам прошедших в Ереване переговоров, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:28
2021-07-19T16:28
россия
вооруженные силы рф
ереван
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40723/17/407231721_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_08a5e9fe89466f179f21421877bea987.jpg
ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Представители генеральных штабов Армении и РФ подписали меморандум о взаимодействии по итогам прошедших в Ереване переговоров, сообщили в понедельник в армянском оборонном ведомстве.Отмечается, что с целью проведения штабных переговоров между вооруженными силами Армении и России с пятидневным визитом в Ереване находилась делегация, возглавляемая заместителем начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым."Семнадцатого июля были подведены итоги штабных переговоров. Возглавляемая Истраковым делегация рассказала о результатах переговоров, обозначила дальнейшие шаги. Начальник генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян поблагодарил российскую делегацию за тесное сотрудничество. Были обсуждены дальнейшие направления армяно-российского военного сотрудничества, подписан меморандум о взаимодействии", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
https://ria.ru/20210717/armeniya-1741653680.html
россия
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40723/17/407231721_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_06165c9bf959a458cdeb4947959afb89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вооруженные силы рф, ереван, армения
16:28 19.07.2021
 
Россия и Армения подписали меморандум о взаимодействии

Представители генштабов Армении и России подписали меморандум о взаимодействии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Представители генеральных штабов Армении и РФ подписали меморандум о взаимодействии по итогам прошедших в Ереване переговоров, сообщили в понедельник в армянском оборонном ведомстве.
Отмечается, что с целью проведения штабных переговоров между вооруженными силами Армении и России с пятидневным визитом в Ереване находилась делегация, возглавляемая заместителем начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 12:00
Пашинян заявил о намерении Баку спровоцировать новые военные столкновения
"Семнадцатого июля были подведены итоги штабных переговоров. Возглавляемая Истраковым делегация рассказала о результатах переговоров, обозначила дальнейшие шаги. Начальник генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян поблагодарил российскую делегацию за тесное сотрудничество. Были обсуждены дальнейшие направления армяно-российского военного сотрудничества, подписан меморандум о взаимодействии", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
 
РоссияВооруженные силы РФЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
03:57При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
03:54В Англии начались съемки сиквела "Аквамена"
03:43Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35
Лента новостейМолния