20:13 19.07.2021 (обновлено: 22:25 19.07.2021)
Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата
Кочарян отказался от депутатского мандата, уступит его кому-то из своей команды
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВторой президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 19 июл — РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян, чей блок стал вторым на парламентских выборах, отказался от депутатского мандата.
"Дорогие соотечественники, сегодня официальный представитель альянса "Армения" Арам Вардеванян представил в ЦИК заявление о моем решении об отказе от мандата. Так сложилось, что я в свое время был депутатом парламента и Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), и Армении, однако в силу характера всегда был человеком исполнительной власти. Убежден, что сейчас правильней будет уступить место членам моей команды, каждый из которых, уверен, станет хорошим депутатом", — говорится в заявлении Кочаряна на его странице в Facebook.
Он отметил, что этим шагом выражает согласие с тысячами своих соратников, которые считают, что "после должностей президентов Арцаха и Армении я не должен искушаться депутатским мандатом".
"В конце концов, за меня голосовали, как за кандидата в премьер-министры от альянса. В то же время считаю нужным отметить, что мой отказ идти в парламент не означает, что я выхожу из борьбы. Фракция — это присутствие альянса в Национальном собрании, а я продолжаю оставаться лидером альянса и каждодневной последовательной работой буду способствовать нашим будущим победам", — добавил политик.
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Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91 процента, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9 процента, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22 процента. И хотя последний не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству он пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.