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Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата
Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата - РИА Новости, 19.07.2021
Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата
Экс-президент Армении Роберт Кочарян, чей блок стал вторым на парламентских выборах, отказался от депутатского мандата. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:13
2021-07-19T22:25
никол пашинян
роберт кочарян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 19 июл — РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян, чей блок стал вторым на парламентских выборах, отказался от депутатского мандата.Он отметил, что этим шагом выражает согласие с тысячами своих соратников, которые считают, что "после должностей президентов Арцаха и Армении я не должен искушаться депутатским мандатом"."В конце концов, за меня голосовали, как за кандидата в премьер-министры от альянса. В то же время считаю нужным отметить, что мой отказ идти в парламент не означает, что я выхожу из борьбы. Фракция — это присутствие альянса в Национальном собрании, а я продолжаю оставаться лидером альянса и каждодневной последовательной работой буду способствовать нашим будущим победам", — добавил политик.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91 процента, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9 процента, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22 процента. И хотя последний не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству он пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.
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никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире
20:13 19.07.2021 (обновлено: 22:25 19.07.2021)
 
Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата

Кочарян отказался от депутатского мандата, уступит его кому-то из своей команды

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВторой президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване
Второй президент Армении, лидер блока Армения Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 19 июл — РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян, чей блок стал вторым на парламентских выборах, отказался от депутатского мандата.

"Дорогие соотечественники, сегодня официальный представитель альянса "Армения" Арам Вардеванян представил в ЦИК заявление о моем решении об отказе от мандата. Так сложилось, что я в свое время был депутатом парламента и Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), и Армении, однако в силу характера всегда был человеком исполнительной власти. Убежден, что сейчас правильней будет уступить место членам моей команды, каждый из которых, уверен, станет хорошим депутатом", — говорится в заявлении Кочаряна на его странице в Facebook.

Он отметил, что этим шагом выражает согласие с тысячами своих соратников, которые считают, что "после должностей президентов Арцаха и Армении я не должен искушаться депутатским мандатом".
"В конце концов, за меня голосовали, как за кандидата в премьер-министры от альянса. В то же время считаю нужным отметить, что мой отказ идти в парламент не означает, что я выхожу из борьбы. Фракция — это присутствие альянса в Национальном собрании, а я продолжаю оставаться лидером альянса и каждодневной последовательной работой буду способствовать нашим будущим победам", — добавил политик.
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18 июля, 15:06
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Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91 процента, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9 процента, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22 процента. И хотя последний не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству он пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.
 
Никол ПашинянРоберт КочарянАрменияВ мире
 
 
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