https://ria.ru/20210719/armeniya-1741938080.html

Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата

Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата - РИА Новости, 19.07.2021

Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата

Экс-президент Армении Роберт Кочарян, чей блок стал вторым на парламентских выборах, отказался от депутатского мандата. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:13

2021-07-19T20:13

2021-07-19T22:25

никол пашинян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 июл — РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян, чей блок стал вторым на парламентских выборах, отказался от депутатского мандата.Он отметил, что этим шагом выражает согласие с тысячами своих соратников, которые считают, что "после должностей президентов Арцаха и Армении я не должен искушаться депутатским мандатом"."В конце концов, за меня голосовали, как за кандидата в премьер-министры от альянса. В то же время считаю нужным отметить, что мой отказ идти в парламент не означает, что я выхожу из борьбы. Фракция — это присутствие альянса в Национальном собрании, а я продолжаю оставаться лидером альянса и каждодневной последовательной работой буду способствовать нашим будущим победам", — добавил политик.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91 процента, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9 процента, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22 процента. И хотя последний не набрал необходимых семи процентов голосов, согласно законодательству он пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.

https://ria.ru/20210718/sud-1741746292.html

армения

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никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире