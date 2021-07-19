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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210719/arkhstoyanie-1741912343.html
Фестиваль "Архстояние" объявил программу 2021 года
Фестиваль "Архстояние" объявил программу 2021 года - РИА Новости, 19.07.2021
Фестиваль "Архстояние" объявил программу 2021 года
Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" в Калужской области, который в этом году пройдет с 23 по 25 июля, объявил программу – свои объекты, в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:10
2021-07-19T18:10
недвижимость
культура
новости культуры
выставки
сергей кузнецов (архитектор)
николай полисский
архстояние
никола-ленивец
ирина корина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" в Калужской области, который в этом году пройдет с 23 по 25 июля, объявил программу – свои объекты, в частности, представят главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и художник Владимир Наседкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Тема этого года выбрана неслучайно, подчеркнули в пресс-службе. "Пандемия короновируса изменила поведение человека. Мы не знаем, что будет завтра, поэтому вынуждены больше обращаться к себе, быть в замкнутом пространстве с собой и со своим Личным. Какое оно? Ответ на этот вопрос в работах художников, архитекторов и музыкантов — участников фестиваля", - подчеркнули организаторы.В рамках фестиваля также будет представлена работа "Непроходимая чаща" победителей открытого конкурса фестиваля Василисы Прокопчук и Евгения Брагина. Как отметили в пресс-службе, их главной задачей было создать инклюзивное произведение искусства, доступное каждому посетителю парка. Кроме того, все площадки фестиваля будут доступны для людей с разными формами инвалидности: на месте будут работать переводчики русского жестового языка и сотрудники, прошедшие тренинги по пониманию инвалидности, а в кемпинге появятся дополнительные места для посетителей с инвалидностью и их сопровождающих.Одно из новшеств фестиваля в этом году – музыкальная программа. В парке на четырех разных сценах, вписанных в ландшафт, выступят Mujuice, Синекдоха Монток, Kymatic, Миша Мищенко и другие, добавили в пресс-службе.В параллельной программе фестиваля — перформанс "Рисуем лично" совместно с Музеем AZ, во время которого портреты посетителей в разных техниках нарисуют художники Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов. Кроме этого, для всех посетителей пройдет аудио-променад по арт-парку и будет работать лекторий."Архстояние" – ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.
https://ria.ru/20210703/pablik-art-1739610378.html
https://ria.ru/20200907/arkhstoyanie-1576847143.html
никола-ленивец
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недвижимость, новости культуры, выставки, сергей кузнецов (архитектор), николай полисский, архстояние, никола-ленивец, ирина корина, калужская область
18:10 19.07.2021
 
Фестиваль "Архстояние" объявил программу 2021 года

Фестиваль "Архстояние" объявил программу 2021 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль "Архстояние"
Фестиваль Архстояние - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" в Калужской области, который в этом году пройдет с 23 по 25 июля, объявил программу – свои объекты, в частности, представят главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и художник Владимир Наседкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" пройдет с 23 по 25 июля 2021 года в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. Тема этого года — "Личное". Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представит проект "Русское идеальное", а художник Владимир Наседкин при поддержке Музея AZ — "Пьяный забор", - говорится в сообщении пресс-службы.
Тема этого года выбрана неслучайно, подчеркнули в пресс-службе. "Пандемия короновируса изменила поведение человека. Мы не знаем, что будет завтра, поэтому вынуждены больше обращаться к себе, быть в замкнутом пространстве с собой и со своим Личным. Какое оно? Ответ на этот вопрос в работах художников, архитекторов и музыкантов — участников фестиваля", - подчеркнули организаторы.
Работа Звезда скульптора Рината Волигамси на выставке российского паблик-арта Красный сад на Красной площади - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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В рамках фестиваля также будет представлена работа "Непроходимая чаща" победителей открытого конкурса фестиваля Василисы Прокопчук и Евгения Брагина. Как отметили в пресс-службе, их главной задачей было создать инклюзивное произведение искусства, доступное каждому посетителю парка. Кроме того, все площадки фестиваля будут доступны для людей с разными формами инвалидности: на месте будут работать переводчики русского жестового языка и сотрудники, прошедшие тренинги по пониманию инвалидности, а в кемпинге появятся дополнительные места для посетителей с инвалидностью и их сопровождающих.
Одно из новшеств фестиваля в этом году – музыкальная программа. В парке на четырех разных сценах, вписанных в ландшафт, выступят Mujuice, Синекдоха Монток, Kymatic, Миша Мищенко и другие, добавили в пресс-службе.
В параллельной программе фестиваля — перформанс "Рисуем лично" совместно с Музеем AZ, во время которого портреты посетителей в разных техниках нарисуют художники Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов. Кроме этого, для всех посетителей пройдет аудио-променад по арт-парку и будет работать лекторий.
"Архстояние" – ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.
Фрагмент спектакля Переходный период на фестивале Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. В 2020 году Архстоянию исполняется 15 лет. Темой фестиваля станет Лень. - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября 2020, 13:29Культура
Что показали на "Архстоянии" и почему там было некогда лениться
 
КультураНедвижимостьНовости культурыВыставкиСергей Кузнецов (архитектор)Николай ПолисскийАрхстояниеНикола-ЛенивецИрина КоринаКалужская область
 
 
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