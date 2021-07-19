20:15 19.07.2021 (обновлено: 21:42 19.07.2021)
Суд арестовал девушку, сбившую семью с детьми в Москве
Суд арестовал до 16 сентября Валерию Башкирову по делу о ДТП в Москве, в котором погибли двое детей
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВалерия Башкирова на заседании Тверского суда
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО Валерию Башкирову, обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов, после которого скончались двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия", - сказали в пресс-службе.
Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября.
Изначально Башкировой были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.