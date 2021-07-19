https://ria.ru/20210719/arest-1741938226.html

Суд арестовал девушку, сбившую семью с детьми в Москве

Суд арестовал девушку, сбившую семью с детьми в Москве - РИА Новости, 19.07.2021

Суд арестовал девушку, сбившую семью с детьми в Москве

Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО Валерию Башкирову, обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов, после которого скончались... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:15

2021-07-19T20:15

2021-07-19T21:42

дтп с тремя детьми в солнцево

валерия башкирова

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО Валерию Башкирову, обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов, после которого скончались двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия", - сказали в пресс-службе.Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября.Изначально Башкировой были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.

https://ria.ru/20210719/dtp-1741866443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, москва, происшествия