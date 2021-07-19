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Раввин назвал самые опасные для евреев страны Европы
Раввин назвал самые опасные для евреев страны Европы - РИА Новости, 19.07.2021
Раввин назвал самые опасные для евреев страны Европы
Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью РИА Новости заявил, что самыми напряженными в Европе странами с точки РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:33
2021-07-19T11:33
2021-07-19T11:33
религия и мировоззрение
пинхас гольдшмидт
москва
франция
европа
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью РИА Новости заявил, что самыми напряженными в Европе странами с точки зрения антисемитизма являются Франция и Бельгия, антисемитские настроения также сильны в Польше.Он отметил, что антисемитизм "живет и процветает" в Польше, где несколько дней назад было осквернено еврейское кладбище, а также был принят закон, согласно которому жертвы Холокоста лишатся права на возвращение их имущества."Законы, созданные правительством, не находятся в вакууме. Люди слушают и начинают верить, что злые богатые евреи хотят отобрать последнее у поляков, при этом игнорируя историческую правду", - отметил Гольдшмидт.Польский сейм 24 июня принял новый законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Посольство Израиля в Польше осудило проект закона, заявив, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение изъятого у них имущества, пригрозив ухудшением отношений между двумя странами.
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пинхас гольдшмидт, москва, франция, европа
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Президент Совета раввинов Европы
(СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
в интервью РИА Новости заявил, что самыми напряженными в Европе странами с точки зрения антисемитизма являются Франция
и Бельгия
, антисемитские настроения также сильны в Польше
.
"Антисемитизм в том или ином виде есть везде. Вопрос в том, какие есть законы и политическая воля, направленные на борьбу с ним. Самыми напряженными местами остаются страны Западной Европы - Франция, Бельгия", - сказал Гольдшмидт.
Он отметил, что антисемитизм "живет и процветает" в Польше, где несколько дней назад было осквернено еврейское кладбище, а также был принят закон, согласно которому жертвы Холокоста лишатся права на возвращение их имущества.
"Законы, созданные правительством, не находятся в вакууме. Люди слушают и начинают верить, что злые богатые евреи хотят отобрать последнее у поляков, при этом игнорируя историческую правду", - отметил Гольдшмидт.
Польский сейм 24 июня принял новый законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Посольство Израиля в Польше осудило проект закона, заявив, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение изъятого у них имущества, пригрозив ухудшением отношений между двумя странами.