https://ria.ru/20210719/antisemitizm-1741817513.html

Раввин назвал самые опасные для евреев страны Европы

Раввин назвал самые опасные для евреев страны Европы - РИА Новости, 19.07.2021

Раввин назвал самые опасные для евреев страны Европы

Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью РИА Новости заявил, что самыми напряженными в Европе странами с точки РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:33

2021-07-19T11:33

2021-07-19T11:33

религия и мировоззрение

пинхас гольдшмидт

москва

франция

европа

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью РИА Новости заявил, что самыми напряженными в Европе странами с точки зрения антисемитизма являются Франция и Бельгия, антисемитские настроения также сильны в Польше.Он отметил, что антисемитизм "живет и процветает" в Польше, где несколько дней назад было осквернено еврейское кладбище, а также был принят закон, согласно которому жертвы Холокоста лишатся права на возвращение их имущества."Законы, созданные правительством, не находятся в вакууме. Люди слушают и начинают верить, что злые богатые евреи хотят отобрать последнее у поляков, при этом игнорируя историческую правду", - отметил Гольдшмидт.Польский сейм 24 июня принял новый законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Посольство Израиля в Польше осудило проект закона, заявив, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение изъятого у них имущества, пригрозив ухудшением отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20210621/antisemitizm-1737901267.html

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пинхас гольдшмидт, москва, франция, европа