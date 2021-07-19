https://ria.ru/20210719/antalya-1741872102.html

Туроператоры рассказали, почему подешевели некоторые туры в Турцию

Туроператоры рассказали, почему подешевели некоторые туры в Турцию - РИА Новости, 19.07.2021

Туроператоры рассказали, почему подешевели некоторые туры в Турцию

Эксперты объяснили, почему при большом спросе на туры в Турцию в системах бронирования появляется все больше недорогих путевок, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:45

2021-07-19T17:45

2021-07-19T17:45

туризм

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туризм

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анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Эксперты объяснили, почему при большом спросе на туры в Турцию в системах бронирования появляется все больше недорогих путевок, сообщает АТОР.Распродажи, как уточняют в компаниях, объясняются избытком перевозки."Рейсов на направлении больше, чем необходимо рынку", – говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств "Розовый слон".Профицит авиабилетов вынуждает операторов, у которых есть необходимость грузить собственный парк самолетов, чтобы оставаться в своих полетных планах, распродавать турпакеты в Турцию. Однако, по мнению эксперта, не исключено, что скоро поставщики скорректируют программы.Пока авиабилеты из Москвы в Анталью на ближайшие даты можно купить за десять тысяч рублей в обе стороны.Горящие предложения, по словам экспертов, говорят именно об избытке перевозки, а не о нехватке туристов. Скидки даются на невостребованные бюджетные гостиницы, при этом многие топовые отели распроданы до сентября и глубже.Эксперты объясняют ситуацию так: спрос на Турцию отвечает показателям середины июля. Но ажиотажным его назвать нельзя, а ведь именно с расчетом на него туроператоры формировали региональные полетные программы. На данный момент вылеты в Анталью выполняются из 30 городов России, в Даламан и Бодрум – из шести городов."На текущий момент на направлении предложение в разы превышает спрос, поэтому все компании вынуждены корректировать свои полетные программы", – рассказали в компании TEZ Tour.В TUI Россия также фиксируют некоторый переизбыток перевозки и демпинг на рынке.Алексан Мкртчян рассказывает, что скидки порой достигают 40-50 процентов. Например, можно найти тур на неделю на двоих в отель категории "пять звезд" по системе "все включено" за 80 тысяч рублей. Двумя неделями ранее подобная путевка стоила 120-130 тысяч. Но подавляющее большинство распродаж приходится именно на бюджетные гостиницы с соответствующим уровнем сервиса.При этом самые популярные и оптимальные по цене и качеству объекты размещения сейчас неплохо продаются на заезды в сентябре, октябре, рассказывают участники туррынка.С высокой долей вероятности на отдых в Турции осенью будет хороший спрос, так как это время бархатного сезона, когда нет изнуряющей жары, но при этом море прогрето до комфортной температуры, а отели предоставляют выгодные цены на проживание.

https://ria.ru/20210718/turtsiya-1741084387.html

https://ria.ru/20210719/turtsiya-1741849602.html

анталья (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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