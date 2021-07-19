https://ria.ru/20210719/antalya-1741856405.html

В Анталье подсчитали количество российских туристов

В Анталье подсчитали количество российских туристов - РИА Новости, 19.07.2021

В Анталье подсчитали количество российских туристов

На турецком курорте выяснили, сколько наших соотечественников прибыло на отдых с момента возобновления авиасообщения, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T22:46

2021-07-19T22:46

2021-07-19T22:46

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МОСКВА, 19 июл. — РИА Новости. На турецком курорте выяснили, сколько наших соотечественников прибыло на отдых с момента возобновления авиасообщения, сообщает АТОР.По данным местной администрации, каждый третий отдыхающий на курорте – из России. Всего в период с 22 июня по 15 июля в Анталью приехало 1,2 миллиона гостей из-за границы, из них 440 тысяч (37 процентов) россиян. Для сравнения, из Украины прибыло 190 тысяч человек, а из Германии – 187 тысяч. При этом, обе эти страны входят в ТОП-3 въездных рынков Антальи.В администрации отметили, что одним из пиковых дней по количеству прибывших из России путешественников стало 17 июля: из нашей страны отправились 105 рейсов, на которых прилетело 28500 россиян.

https://ria.ru/20210702/turtsiya-1739627943.html

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курорт, туризм, туристы, самолеты, анталья (провинция), новости - туризм, турция