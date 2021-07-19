https://ria.ru/20210719/altay-1741863027.html

На Алтае бездомного заподозрили в убийстве и сожжении полицейского

На Алтае бездомного заподозрили в убийстве и сожжении полицейского - РИА Новости, 19.07.2021

На Алтае бездомного заподозрили в убийстве и сожжении полицейского

Бездомного, подозреваемого в убийстве и сожжении барнаульского полицейского, заключили под стражу, ему готовятся предъявить обвинение, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:25

2021-07-19T14:25

2021-07-19T14:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 19 июл - РИА Новости. Бездомного, подозреваемого в убийстве и сожжении барнаульского полицейского, заключили под стражу, ему готовятся предъявить обвинение, сообщило СУСК РФ по Алтайскому краю.По данным следствия, 14 июля 2021 года участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу выехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки о явке на следственные действия 57-летнему фигуранту уголовного дела о фальсификации доказательств. Днем 15 июля тело полицейского с колотым ранением шеи и признаками термического поражения, а также сожженный автомобиль были обнаружены на участке местности недалеко от поселка, отмечает СУСК."Следователи СК и оперативные сотрудники МВД по горячим следам раскрыли преступление и задержали неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства. По ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка), статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20210717/arest-1741681664.html

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алтайский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия