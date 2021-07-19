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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210719/aktrisa-1741916269.html
Умерла актриса Мэри Уорд
Умерла актриса Мэри Уорд - РИА Новости, 19.07.2021
Умерла актриса Мэри Уорд
В возрасте 106 лет в Австралии скончалась актриса Мэри Уорд, снявшаяся в 20 телесериалах и шести фильмах, сообщил в понедельник телеканал ABC. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:58
2021-07-19T17:58
культура
культура
виктория (австралия)
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мельбурн
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В возрасте 106 лет в Австралии скончалась актриса Мэри Уорд, снявшаяся в 20 телесериалах и шести фильмах, сообщил в понедельник телеканал ABC.По его данным, Мэри Уорд пережила две мировые войны и стала свидетельницей двух пандемий. Она умерла в доме престарелых в Мельбурне.Как сообщили ее родственники, в последние месяцы актриса мало с кем виделась из-за ограничений вокруг COVID-19 в австралийском штате Виктория.Во время Второй мировой Мэри Уорд была одной из первых женщин-дикторов радио ABC. Самыми известными сериалами с ее участием стали "Заключенный", "Сыновья и дочери", "Соседи".
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культура, виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире
17:58 19.07.2021
 
Умерла актриса Мэри Уорд

Актриса Мэри Уорд скончалась в Австралии в возрасте 106 лет

© Grundy Television Productions (1979 – 1986)Кадр из сериала "Узник"
Кадр из сериала Узник
© Grundy Television Productions (1979 – 1986)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В возрасте 106 лет в Австралии скончалась актриса Мэри Уорд, снявшаяся в 20 телесериалах и шести фильмах, сообщил в понедельник телеканал ABC.
По его данным, Мэри Уорд пережила две мировые войны и стала свидетельницей двух пандемий. Она умерла в доме престарелых в Мельбурне.
Как сообщили ее родственники, в последние месяцы актриса мало с кем виделась из-за ограничений вокруг COVID-19 в австралийском штате Виктория.
Во время Второй мировой Мэри Уорд была одной из первых женщин-дикторов радио ABC. Самыми известными сериалами с ее участием стали "Заключенный", "Сыновья и дочери", "Соседи".
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