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Умерла актриса Мэри Уорд
Умерла актриса Мэри Уорд - РИА Новости, 19.07.2021
Умерла актриса Мэри Уорд
В возрасте 106 лет в Австралии скончалась актриса Мэри Уорд, снявшаяся в 20 телесериалах и шести фильмах, сообщил в понедельник телеканал ABC. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:58
2021-07-19T17:58
2021-07-19T17:58
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В возрасте 106 лет в Австралии скончалась актриса Мэри Уорд, снявшаяся в 20 телесериалах и шести фильмах, сообщил в понедельник телеканал ABC.По его данным, Мэри Уорд пережила две мировые войны и стала свидетельницей двух пандемий. Она умерла в доме престарелых в Мельбурне.Как сообщили ее родственники, в последние месяцы актриса мало с кем виделась из-за ограничений вокруг COVID-19 в австралийском штате Виктория.Во время Второй мировой Мэри Уорд была одной из первых женщин-дикторов радио ABC. Самыми известными сериалами с ее участием стали "Заключенный", "Сыновья и дочери", "Соседи".
https://ria.ru/20210707/duglas-1740356959.html
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культура, виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире