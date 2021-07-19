https://ria.ru/20210719/afganistan-1741848437.html

В МИД оценили прогресс в межафганских переговорах

В МИД оценили прогресс в межафганских переговорах - РИА Новости, 19.07.2021

В МИД оценили прогресс в межафганских переговорах

Проведение установочной межафганской встречи в Дохе в нынешних реалиях можно назвать прогрессом, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:33

2021-07-19T13:33

2021-07-19T13:33

обострение ситуации в афганистане

россия

абдулла абдулла

замир кабулов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

доха

азия

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Проведение установочной межафганской встречи в Дохе в нынешних реалиях можно назвать прогрессом, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Если судить по проекту их совместного заявления, они договорились вести переговоры. Пока нечего оценивать. Переговоры не начались. Но хорошо, что они договорились договариваться. Но что поделаешь. В нынешних афганских реалиях даже это - мелкий, но прогресс", - сказал Кабулов.В Катаре прошел новый двухдневный раунд межафганских переговоров, по итогам которого сторонам не удалось договориться даже о кратковременном прекращении огня или освобождении пленных, как это предполагалось наблюдателями до их начала. Делегации, тем не менее, заявили о намерении достичь компромисса в интересах всех афганцев на основе исламских принципов, говорится в коммюнике по итогам переговоров, которое зачитал на пресс-конференции глава правительственной делегации и Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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обострение ситуации в афганистане, россия, абдулла абдулла, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), доха, азия, в мире