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Жителей Волгоградской области предупредили о жаре до 42 градусов
Жителей Волгоградской области предупредили о жаре до 42 градусов - РИА Новости, 18.07.2021
Жителей Волгоградской области предупредили о жаре до 42 градусов
Жителей Волгоградской области ожидают четыре очень жарких дня, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T12:27
2021-07-18T12:27
2021-07-18T14:01
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 18 июл — РИА Новости. Жителей Волгоградской области ожидают четыре очень жарких дня, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Как следует из сообщения, днем 18, 19, 20 и 21 июля в области будет плюс 40–42 градуса.МЧС рекомендует не выходить на улицу в обеденное время, не работать на воздухе долго, носить светлую легкую одежду и пить больше воды.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, общество
12:27 18.07.2021 (обновлено: 14:01 18.07.2021)
Жителей Волгоградской области предупредили о жаре до 42 градусов
МЧС предупредило жителей Волгоградской области о сильной жаре до 42 градусов в ближайшие четыре дня