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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.07.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в воскресенье в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T06:07
2021-07-18T06:07
2021-07-18T06:07
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в воскресенье в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о температуре 30-32 градуса действует с 10.00 до 18.00. Кроме того, в Москве и области в воскресенье действует предупреждение о высокой пожароопасности.
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гидрометцентр, москва, общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень опасности из-за жары