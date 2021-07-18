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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.07.2021

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в воскресенье в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T06:07

2021-07-18T06:07

2021-07-18T06:07

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в воскресенье в Москве из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о температуре 30-32 градуса действует с 10.00 до 18.00. Кроме того, в Москве и области в воскресенье действует предупреждение о высокой пожароопасности.

москва

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2021

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гидрометцентр, москва, общество