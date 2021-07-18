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Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару - РИА Новости, 18.07.2021
Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
Почему в тридцатиградусную жару россиянам не следует готовить себе на завтрак манную кашу или овсянку на молоке, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T04:14
2021-07-18T04:14
2021-07-18T04:15
россия
нурия дианова
каша
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почему в тридцатиградусную жару россиянам не следует готовить себе на завтрак манную кашу или овсянку на молоке, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.Рацион необходимо корректировать с учетом погоды, считает она. При высокой температуре воздуха человек обычно не нуждается в таком количестве пищи, как в привычных условиях. Но после некоторых блюд, например, после манной каши на завтрак, быстро возникает иллюзия голода.Манная каша слишком быстро усваивается организмом, пояснила она."Любая другая крупа чуть-чуть медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека", – сказала Нурия Дианова.Выбрав крупу для каши, стоит отказаться от использования молока при ее приготовлении, добавила диетолог."Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде", – уточнила она.Лучшим выбором для завтрака в жаркую погоду станет каша на воде с добавлением свежих фруктов и ягод. Идеальный вариант – овсянка, приготовленная таким образом."Надо обязательно добавлять фрукты и ягоды. Сейчас их сезон, поэтому можно не сухофрукты класть, а именно свежие фрукты и ягоды", – посоветовала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.
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россия, нурия дианова, каша, здоровье - общество, общество
04:14 18.07.2021 (обновлено: 04:15 18.07.2021)
Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
Диетолог Дианова посоветовала не есть на завтрак в жару манную и овсяную кашу
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Почему в тридцатиградусную жару россиянам не следует готовить себе на завтрак манную кашу или овсянку на молоке, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог Нурия Дианова
.
Рацион необходимо корректировать с учетом погоды, считает она. При высокой температуре воздуха человек обычно не нуждается в таком количестве пищи, как в привычных условиях. Но после некоторых блюд, например, после манной каши на завтрак, быстро возникает иллюзия голода.
"В условиях жары есть такой своеобразный момент, что вам может захотеться есть опять, но еда "не полезет"", – отметила диетолог.
Манная каша слишком быстро усваивается организмом, пояснила она.
"Любая другая крупа чуть-чуть медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека", – сказала Нурия Дианова.
Выбрав крупу для каши, стоит отказаться от использования молока при ее приготовлении, добавила диетолог.
"Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде", – уточнила она.
Лучшим выбором для завтрака в жаркую погоду станет каша на воде с добавлением свежих фруктов и ягод. Идеальный вариант – овсянка, приготовленная таким образом.
"Надо обязательно добавлять фрукты и ягоды. Сейчас их сезон, поэтому можно не сухофрукты класть, а именно свежие фрукты и ягоды", – посоветовала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.