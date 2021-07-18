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Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару

Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару - РИА Новости, 18.07.2021

Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару

Почему в тридцатиградусную жару россиянам не следует готовить себе на завтрак манную кашу или овсянку на молоке, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T04:14

2021-07-18T04:14

2021-07-18T04:15

россия

нурия дианова

каша

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почему в тридцатиградусную жару россиянам не следует готовить себе на завтрак манную кашу или овсянку на молоке, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.Рацион необходимо корректировать с учетом погоды, считает она. При высокой температуре воздуха человек обычно не нуждается в таком количестве пищи, как в привычных условиях. Но после некоторых блюд, например, после манной каши на завтрак, быстро возникает иллюзия голода.Манная каша слишком быстро усваивается организмом, пояснила она."Любая другая крупа чуть-чуть медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека", – сказала Нурия Дианова.Выбрав крупу для каши, стоит отказаться от использования молока при ее приготовлении, добавила диетолог."Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде", – уточнила она.Лучшим выбором для завтрака в жаркую погоду станет каша на воде с добавлением свежих фруктов и ягод. Идеальный вариант – овсянка, приготовленная таким образом."Надо обязательно добавлять фрукты и ягоды. Сейчас их сезон, поэтому можно не сухофрукты класть, а именно свежие фрукты и ягоды", – посоветовала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210607/zavtrak-1735918314.html

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россия, нурия дианова, каша, здоровье - общество, общество