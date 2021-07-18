https://ria.ru/20210718/zarplata-1741747876.html
Россияне рассказали, довольны ли они своей зарплатой
Россияне рассказали, довольны ли они своей зарплатой - РИА Новости, 18.07.2021
Россияне рассказали, довольны ли они своей зарплатой
Лишь 44% россиян удовлетворены своими заработками, при этом больше всего россиянам на своей работе нравятся режим работы, выполняемые обязанности и условия... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T15:28
2021-07-18T15:28
2021-07-18T15:28
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Лишь 44% россиян удовлетворены своими заработками, при этом больше всего россиянам на своей работе нравятся режим работы, выполняемые обязанности и условия труда, свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. В 2020 году наблюдение проводилось в период с 14 октября по 2 ноября. Предыдущее прошло в 2018 году.Согласно исследованию, только 44% россиян заявили о полной удовлетворенности своим заработком, еще 47,1% опрошенных - не вполне довольны, а 8,8% - совсем не довольны. При этом мужчины в целом больше женщин говорят о довольстве зарплатой - 46,4% против 41,3%.Большинство россиян (82,8%) удовлетворены своим режимом работы, еще 15,4% россиян не вполне довольны, а остальные совсем не удовлетворены графиком. Выполняемыми обязанностями на работе довольны 77,1%, не вполне довольны - 20,9%, а вообще не удовлетворены - 1,9%.Три четверти россиян (75,9%) полностью устраивают их условия труда, 22% - не вполне, а еще 2,1% опрошенных отзываются о них отрицательно. Около 72,3% россиян довольны расстоянием от своего дома до работы, остальные высказывали разную степень недовольства им.О полном моральном удовлетворении от работы говорили 74% опрошенных, еще 22,1% респондентов заявили, что не совсем довольны, остальные 2,4% россиян совсем не получают морального удовлетворения. Полную профессиональную удовлетворенность получают 67,9% граждан, остальные опрошенные пожаловались, что либо не совсем, либо вообще не получают профессиональную удовлетворенность.
https://ria.ru/20210717/zarplata-1741635705.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россияне рассказали, довольны ли они своей зарплатой
Исследование Росстата показало, сколько россиян довольны своей зарплатой
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Лишь 44% россиян удовлетворены своими заработками, при этом больше всего россиянам на своей работе нравятся режим работы, выполняемые обязанности и условия труда, свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом
.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России
. В 2020 году наблюдение проводилось в период с 14 октября по 2 ноября. Предыдущее прошло в 2018 году.
Согласно исследованию, только 44% россиян заявили о полной удовлетворенности своим заработком, еще 47,1% опрошенных - не вполне довольны, а 8,8% - совсем не довольны. При этом мужчины в целом больше женщин говорят о довольстве зарплатой - 46,4% против 41,3%.
Большинство россиян (82,8%) удовлетворены своим режимом работы, еще 15,4% россиян не вполне довольны, а остальные совсем не удовлетворены графиком. Выполняемыми обязанностями на работе довольны 77,1%, не вполне довольны - 20,9%, а вообще не удовлетворены - 1,9%.
Три четверти россиян (75,9%) полностью устраивают их условия труда, 22% - не вполне, а еще 2,1% опрошенных отзываются о них отрицательно. Около 72,3% россиян довольны расстоянием от своего дома до работы, остальные высказывали разную степень недовольства им.
О полном моральном удовлетворении от работы говорили 74% опрошенных, еще 22,1% респондентов заявили, что не совсем довольны, остальные 2,4% россиян совсем не получают морального удовлетворения. Полную профессиональную удовлетворенность получают 67,9% граждан, остальные опрошенные пожаловались, что либо не совсем, либо вообще не получают профессиональную удовлетворенность.