https://ria.ru/20210718/youtube-1741763363.html

Роскомнадзор обвинил YouTube в игнорировании требования удалять фейки

Роскомнадзор обвинил YouTube в игнорировании требования удалять фейки - РИА Новости, 18.07.2021

Роскомнадзор обвинил YouTube в игнорировании требования удалять фейки

Администрация YouTube игнорирует требования Роскомнадзора удалять материалы с недостоверной информацией, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T19:17

2021-07-18T19:17

2021-07-18T19:48

нтв (телеканал)

технологии

общество

россия

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Администрация YouTube игнорирует требования Роскомнадзора удалять материалы с недостоверной информацией, сообщили в ведомстве.Так, видеохостинг не заблокировал девять роликов с фейками о коронавирусе.В Роскомнадзоре напомнили, что по российским законам интернет-платформа после получения уведомления от ведомства должна в течение суток ограничить доступ к запрещенной информации. В противном случае компанию могут оштрафовать на сумму от трех до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении суд может наложить штраф в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании. Кроме того, указывает Роскомнадзор, YouTube чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ."Всего выявлено около 30 случаев цензуры российских изданий и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, "Россия 24", НТВ, ТВЦ, "Взгляд" и иные российские издания", — добавили в ведомстве.Помимо этого, видеохостинг лидирует по количеству неудаленного противоправного контента: Роскомнадзор направил компании Google (владеет YouTube) более 24 тысяч требований удалить такие ролики.Отмечается, что в отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов, суд рассмотрел три протокола, сумма штрафов составила шесть миллионов рублей.

https://ria.ru/20210718/youtube-1741735282.html

https://ria.ru/20210608/roskomnadzor-1736173690.html

https://ria.ru/20210523/youtube-1733538481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв (телеканал), технологии, общество, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)