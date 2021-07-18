19:17 18.07.2021 (обновлено: 19:48 18.07.2021)
Роскомнадзор обвинил YouTube в игнорировании требования удалять фейки
Роскомнадзор обвинил YouTube в игнорировании требований по удалению фейков, в том числе о COVID-19
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Администрация YouTube игнорирует требования Роскомнадзора удалять материалы с недостоверной информацией, сообщили в ведомстве.
Так, видеохостинг не заблокировал девять роликов с фейками о коронавирусе.
В Роскомнадзоре напомнили, что по российским законам интернет-платформа после получения уведомления от ведомства должна в течение суток ограничить доступ к запрещенной информации. В противном случае компанию могут оштрафовать на сумму от трех до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении суд может наложить штраф в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании.
Кроме того, указывает Роскомнадзор, YouTube чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ.
"Всего выявлено около 30 случаев цензуры российских изданий и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, "Россия 24", НТВ, ТВЦ, "Взгляд" и иные российские издания", — добавили в ведомстве.
Помимо этого, видеохостинг лидирует по количеству неудаленного противоправного контента: Роскомнадзор направил компании Google (владеет YouTube) более 24 тысяч требований удалить такие ролики.
"По результатам мониторинга, администрацией видеохостинга не удалено около пяти тысяч запрещенных материалов. Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории России и в других странах мира, пронаркотический и другой социально опасный контент", — сообщает Роскомнадзор.
Отмечается, что в отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов, суд рассмотрел три протокола, сумма штрафов составила шесть миллионов рублей.