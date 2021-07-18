https://ria.ru/20210718/yavlinskiy-1741738237.html
Явлинский объяснил отказ от избирателей Навального
Явлинский объяснил отказ от избирателей Навального - РИА Новости, 18.07.2021
Явлинский объяснил отказ от избирателей Навального
Свой отказ от потенциальных избирателей Алексея Навального лидер "Яблока" Григорий Явлинский объяснил нежеланием выполнять его политику и обманывать... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T12:57
2021-07-18T12:57
2021-07-18T12:59
алексей навальный
лдпр
яблоко
госдума рф
григорий явлинский
политика
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Свой отказ от потенциальных избирателей Алексея Навального лидер "Яблока" Григорий Явлинский объяснил нежеланием выполнять его политику и обманывать избирателей.Ранее лидер "Яблока" заявил, что сторонникам Навального не следует голосовать за "Яблоко" на выборах в Госдуму.Он подчеркнул, что в программе партии упор будет сделан на свободу прав человека, исполнение законов, сохранение человеческого достоинства, экономическую и экологическую программы, программу поддержки бедных людей, программу свободы."Если вас интересует наша программа, я буду вам очень благодарен, голосуйте. Но я вам сразу говорю, я не буду выполнять программу (лидера ЛДПР Владимира - ред.) Жириновского, я не буду выполнять программу Навального, я не буду выполнять программу коммунистов", – пояснил Явлинский.Голосование на выборах в Госдуму пройдет 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210704/yabloko-1739818393.html
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алексей навальный, лдпр, яблоко, госдума рф, григорий явлинский, политика
12:57 18.07.2021 (обновлено: 12:59 18.07.2021)
Явлинский объяснил отказ от избирателей Навального
Лидер "Яблока" Явлинский объяснил отказ от избирателей Навального нежеланием выполнять его политику