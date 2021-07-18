https://ria.ru/20210718/vzryv-1741727262.html
В Кении 13 человек погибли, 11 пострадали при взрыве бензовоза, пишут СМИ
В Кении 13 человек погибли, 11 пострадали при взрыве бензовоза, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2021
В Кении 13 человек погибли, 11 пострадали при взрыве бензовоза, пишут СМИ
Тринадцать человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва бензовоза на шоссе в Кении, сообщило издание Standard со ссылкой на представителя полиции. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T10:25
2021-07-18T10:25
2021-07-18T10:36
кения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва бензовоза на шоссе в Кении, сообщило издание Standard со ссылкой на представителя полиции.Сообщается, что инцидент произошел на шоссе Кисуму-Бусиа в округе Сиайя на юго-западе страны.По словам представителя полиции, сначала произошло столкновение между бензовозом и грузовиком, перевозившим молоко. После этого, как он заявил, местные жители начали перекачивать бензин из перевернувшегося бензовоза, однако он загорелся и взорвался.
кения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кения, в мире
10:25 18.07.2021 (обновлено: 10:36 18.07.2021)
В Кении 13 человек погибли, 11 пострадали при взрыве бензовоза, пишут СМИ
Nation: 13 человек погибли и 11 пострадали при взрыве бензовоза в Кении