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В Кении 13 человек погибли, 11 пострадали при взрыве бензовоза, пишут СМИ

В Кении 13 человек погибли, 11 пострадали при взрыве бензовоза, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2021

В Кении 13 человек погибли, 11 пострадали при взрыве бензовоза, пишут СМИ

Тринадцать человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва бензовоза на шоссе в Кении, сообщило издание Standard со ссылкой на представителя полиции. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T10:25

2021-07-18T10:25

2021-07-18T10:36

кения

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва бензовоза на шоссе в Кении, сообщило издание Standard со ссылкой на представителя полиции.Сообщается, что инцидент произошел на шоссе Кисуму-Бусиа в округе Сиайя на юго-западе страны.По словам представителя полиции, сначала произошло столкновение между бензовозом и грузовиком, перевозившим молоко. После этого, как он заявил, местные жители начали перекачивать бензин из перевернувшегося бензовоза, однако он загорелся и взорвался.

кения

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2021

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кения, в мире