03:07 18.07.2021 (обновлено: 07:38 18.07.2021)
НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
НАСА: определены еще несколько возможных мест утечки воздуха в российском модуле МКС
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Несколько возможных мест утечки воздуха определены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), заявил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.
"Эксперты из России и НАСА использовали несколько методов, пытаясь найти точные места других утечек помимо тех, которые уже были определены. В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест, и накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки", - сказал Уэст на заседании совета (запись выступления имеется в распоряжении РИА Новости).
При этом сотрудник НАСА заверил, что утечка воздуха из промежуточной камеры "Звезды" в настоящее время не угрожает безопасности для экипажа.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.