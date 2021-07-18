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НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС - РИА Новости, 18.07.2021
НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
Несколько возможных мест утечки воздуха определены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), заявил представитель... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T03:07
2021-07-18T07:38
хочу стать космонавтом
земля
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
наса
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Несколько возможных мест утечки воздуха определены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), заявил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.При этом сотрудник НАСА заверил, что утечка воздуха из промежуточной камеры "Звезды" в настоящее время не угрожает безопасности для экипажа.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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земля, международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса
03:07 18.07.2021 (обновлено: 07:38 18.07.2021)
 
НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС

НАСА: определены еще несколько возможных мест утечки воздуха в российском модуле МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Несколько возможных мест утечки воздуха определены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), заявил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.
"Эксперты из России и НАСА использовали несколько методов, пытаясь найти точные места других утечек помимо тех, которые уже были определены. В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест, и накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки", - сказал Уэст на заседании совета (запись выступления имеется в распоряжении РИА Новости).
При этом сотрудник НАСА заверил, что утечка воздуха из промежуточной камеры "Звезды" в настоящее время не угрожает безопасности для экипажа.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 14:57Наука
Космонавты хотели найти утечку на МКС с помощью мыльной пены
 
Хочу стать космонавтомЗемляМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосНАСА
 
 
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