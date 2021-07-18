https://ria.ru/20210718/utechka-1741713212.html

НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС

НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС - РИА Новости, 18.07.2021

НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС

Несколько возможных мест утечки воздуха определены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), заявил представитель... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T03:07

2021-07-18T03:07

2021-07-18T07:38

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наса

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Несколько возможных мест утечки воздуха определены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), заявил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.При этом сотрудник НАСА заверил, что утечка воздуха из промежуточной камеры "Звезды" в настоящее время не угрожает безопасности для экипажа.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210709/kosmos-1740620290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса