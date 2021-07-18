https://ria.ru/20210718/ukraina-1741764731.html

СБУ заявила, что нападавшими на пограничников были ее сотрудники

СБУ заявила, что нападавшими на пограничников были ее сотрудники - РИА Новости, 18.07.2021

СБУ заявила, что нападавшими на пограничников были ее сотрудники

Напавшими на украинских пограничников в Сумской области минувшей ночью оказались двое сотрудников Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе СБУ. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T19:34

2021-07-18T19:34

2021-07-18T20:43

андрей демченко

служба безопасности украины

сумская область

украина

граница

в мире

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КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Напавшими на украинских пограничников в Сумской области минувшей ночью оказались двое сотрудников Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе СБУ.Помимо этого, агентству УНН в СБУ рассказали, что установили лиц, "совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд", их передали следственным органам.В воскресенье днем Госпогранслужба Украины сообщила, что наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области в ночь на воскресенье, пострадали двое служащих, у них отобрали табельное оружие. Позже пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко заявил, что вероятнее всего, нападение произошло со стороны Украины, а нападавшие скрылись вглубь страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/granitsa-1739734809.html

сумская область

украина

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андрей демченко, служба безопасности украины, сумская область, украина, граница, в мире