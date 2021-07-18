Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210718/ukraina-1741764731.html
СБУ заявила, что нападавшими на пограничников были ее сотрудники
СБУ заявила, что нападавшими на пограничников были ее сотрудники - РИА Новости, 18.07.2021
СБУ заявила, что нападавшими на пограничников были ее сотрудники
Напавшими на украинских пограничников в Сумской области минувшей ночью оказались двое сотрудников Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе СБУ. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T19:34
2021-07-18T20:43
андрей демченко
служба безопасности украины
сумская область
украина
граница
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155232/93/1552329320_0:0:2227:1253_1920x0_80_0_0_a6bfba3609530054986d18c7e41ab90b.jpg
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Напавшими на украинских пограничников в Сумской области минувшей ночью оказались двое сотрудников Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе СБУ.Помимо этого, агентству УНН в СБУ рассказали, что установили лиц, "совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд", их передали следственным органам.В воскресенье днем Госпогранслужба Украины сообщила, что наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области в ночь на воскресенье, пострадали двое служащих, у них отобрали табельное оружие. Позже пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко заявил, что вероятнее всего, нападение произошло со стороны Украины, а нападавшие скрылись вглубь страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/granitsa-1739734809.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155232/93/1552329320_0:0:1903:1427_1920x0_80_0_0_764063cc6121377b7545857f1ddcfb07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей демченко, служба безопасности украины, сумская область, украина, граница, в мире
19:34 18.07.2021 (обновлено: 20:43 18.07.2021)
 
СБУ заявила, что нападавшими на пограничников были ее сотрудники

СБУ заявила, что нападавшими на пограничников были ее сотрудники

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Напавшими на украинских пограничников в Сумской области минувшей ночью оказались двое сотрудников Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе СБУ.
"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы. СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны — безотносительно должностей и фамилий", — сообщило ведомство в комментарии изданию "Сегодня".
Помимо этого, агентству УНН в СБУ рассказали, что установили лиц, "совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд", их передали следственным органам.
В воскресенье днем Госпогранслужба Украины сообщила, что наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области в ночь на воскресенье, пострадали двое служащих, у них отобрали табельное оружие. Позже пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко заявил, что вероятнее всего, нападение произошло со стороны Украины, а нападавшие скрылись вглубь страны.
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 13:25В мире
Белоруссия усилила охрану границы с Украиной
 
Андрей ДемченкоСлужба безопасности УкраиныСумская областьУкраинаГраницаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Красноярске археологи нашли бивень мамонта
07:08В Госдуме предложили ввести новое пособие пенсионерам
07:01В Кузбассе автомобиль насмерть сбил супругов на пешеходном переходе
06:56Тихановская заявила, что Байден поможет белорусской оппозиции победить
06:44Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией
06:34В Амурской области проверяют жалобы ребенка на избиение в санатории
06:29Онколог объяснил, как самому вычислить рак кишечника до симптомов
06:12В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
05:54Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем
05:19Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
05:09На Сахалине за выходные утонули три человека
04:25Названо условие возвращения банком клиенту украденных мошенниками денег
04:23Обнаружен штамм активных против COVID-19 лактобактерий
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки
04:03Вильфанд рассказал, в каких регионах России жара достигнет 44 градусов
03:48Вильфанд сравнил нынешнюю жару с летом 2010 года
03:45Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на COVID-19
03:40"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя
03:39В Гидрометцентре оценили риски погодных катастроф в России как в Европе
03:32Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Лента новостейМолния