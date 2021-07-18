19:34 18.07.2021 (обновлено: 20:43 18.07.2021)
СБУ заявила, что нападавшими на пограничников были ее сотрудники
СБУ заявила, что нападавшими на пограничников были ее сотрудники
© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Напавшими на украинских пограничников в Сумской области минувшей ночью оказались двое сотрудников Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе СБУ.
"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы. СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны — безотносительно должностей и фамилий", — сообщило ведомство в комментарии изданию "Сегодня".
Помимо этого, агентству УНН в СБУ рассказали, что установили лиц, "совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд", их передали следственным органам.
В воскресенье днем Госпогранслужба Украины сообщила, что наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области в ночь на воскресенье, пострадали двое служащих, у них отобрали табельное оружие. Позже пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко заявил, что вероятнее всего, нападение произошло со стороны Украины, а нападавшие скрылись вглубь страны.
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